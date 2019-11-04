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После ноябрьского потепления в Беларусь придут сильные дожди
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Температурные рекорды побиты в Минске, Могилеве и Бресте. Накануне день выдался необычайно теплым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Житковичах и вовсе столбики термометров поднялись до отметки в +18,5 градусов. Сегодня, 5 ноября, уже чуть прохладнее. А вот на 6 ноября синоптики обещают сильные дожди и от 7 до 15 градусов тепла днем.
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Новости Беларуси. Температурные рекорды побиты в Минске, Могилеве и Бресте. Накануне день выдался необычайно теплым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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