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Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района

05.11.2019 13:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Этот тепличный комбинат на севере Беларуси разрушает климатические стереотипы. Если еще пару десятков лет назад свежие огурцы и томаты на новогодних столах были невиданной роскошью, завозными деликатесами, то сейчас для белорусов это вполне традиционные ингредиенты.

О современных технологиях, которые используют белорусские фермеры, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района

Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района

Раиса Крупатина, начальник производства тепличного комбината ОАО «Рудаково»:
В 2005 году были построены эти теплицы. Теплицы постройки 1975 года, 1980-х годов, естественно, морально и физически устарели. Пришла очередь построить новые теплицы – энергосберегающие, высокие, чтобы получить высокую урожайность.

Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района

Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района

Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района

Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района

Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района

После модернизации в хозяйстве появились новые теплицы, две автономные котельные и собственная ТЭЦ. Все это позволяет выращивать огурцы, помидоры и салатную продукцию с ноября по март. А значит, составлять конкуренцию завозным продуктам, то есть выполнять программу импортозамещения.

Раиса Крупатина:
По урожайности мы не уступаем голландцам.

Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Раиса Крупатина
 
 
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Этот тепличный комбинат на севере Беларуси разрушает климатические стереотипы. Если еще пару десятков лет назад свежие огурцы и томаты на новогодних столах были...
 
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