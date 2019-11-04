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Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района
Источник материала: СТВ
Этот тепличный комбинат на севере Беларуси разрушает климатические стереотипы. Если еще пару десятков лет назад свежие огурцы и томаты на новогодних столах были невиданной роскошью, завозными деликатесами, то сейчас для белорусов это вполне традиционные ингредиенты.
Раиса Крупатина, начальник производства тепличного комбината ОАО «Рудаково»:
После модернизации в хозяйстве появились новые теплицы, две автономные котельные и собственная ТЭЦ. Все это позволяет выращивать огурцы, помидоры и салатную продукцию с ноября по март. А значит, составлять конкуренцию завозным продуктам, то есть выполнять программу импортозамещения.
Раиса Крупатина:
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Этот тепличный комбинат на севере Беларуси разрушает климатические стереотипы. Если еще пару десятков лет назад свежие огурцы и томаты на новогодних столах были...
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