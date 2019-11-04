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Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону
05.11.2019 13:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В сентябре Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону. Об этом заявил глава МИД республики Никос Христодулидис.
Он отметил, что решение было принято «по соображениям безопасности». «Сейчас мы ожидаем, что Европейский союз приступит к процессу оценки [заявки], состоящему из пяти этапов», — сообщил министр, передает портал
Шенгенская зона функционирует с 1995 года. Она предполагает отмену паспортного контроля на границах государств, подписавших соответствующее соглашение.
В 2013 году в МИД Кипра сообщали, что остров планирует пригласить наблюдателей для вхождения в Шенгенскую зону в 2017 году, однако этого не произошло. Кипр состоит в Евросоюзе с 2004 года, а начиная с 1 января 2008 года республика официально присоединилась к зоне хождения евро.
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В сентябре Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону. Об этом заявил глава МИД республики Никос Христодулидис.
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