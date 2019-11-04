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Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону

05.11.2019 13:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону

В сентябре Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону. Об этом заявил глава МИД республики Никос Христодулидис.

Он отметил, что решение было принято «по соображениям безопасности». «Сейчас мы ожидаем, что Европейский союз приступит к процессу оценки [заявки], состоящему из пяти этапов», — сообщил министр, передает портал In-Cyprus.

По его словам, правительство страны призвало ЕС начать первый этап рассмотрения заявки на включение в Шенгенскую зону из-за ситуации на так называемой зеленой линии (буферная зона ООН, которая разделяет Кипр на турецкую и греческую территории).

«Таким образом мы можем получить доступ к внутренней информации Евросоюза, чтобы обеспечить безопасность для приезжающих на Кипр людей», - сказал Христодулидис, добавив, что затем правительство рассмотрит оставшиеся вопросы по зеленой линии.

Шенгенская зона функционирует с 1995 года. Она предполагает отмену паспортного контроля на границах государств, подписавших соответствующее соглашение.

В 2013 году в МИД Кипра сообщали, что остров планирует пригласить наблюдателей для вхождения в Шенгенскую зону в 2017 году, однако этого не произошло. Кипр состоит в Евросоюзе с 2004 года, а начиная с 1 января 2008 года республика официально присоединилась к зоне хождения евро.
 
 
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В сентябре Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону. Об этом заявил глава МИД республики Никос Христодулидис.
 
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