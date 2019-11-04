В 21 она выиграла конкурс красоты, а сегодня разрушает стереотипы о женщинах в футболе

Источник материала: Tut.by

Ольга Хижинкова уже четвертый сезон работает пресс-секретарем футбольного клуба «Динамо-Брест», но все так же регулярно сталкивается со стереотипным восприятием женщины в спортивной среде. Причем в ее случае не просто женщины, а еще и коронованной «Мисс Беларусь». «За эти годы на форумах пришлось прочитать о себе много нового. По сравнению с агрессивными комментаторами на спортивных сайтах, все остальные — жалкие любители», — с юмором говорит Ольга.

Как она относится к хейту, за что любит футбол и уважает Милевского и почему тщательно скрывает личную жизнь — пресс-секретарь «брестчан» рассказала журналисту SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.





SPORT.TUT.BY продолжает цикл интервью «Суперсила» о женщинах-профи в индустрии спорта. Как они борются со стереотипами, строят успешную карьеру и искренне любят хоккей, футбол и далее по списку — в наших материалах.

«Никогда не хотела быть просто картинкой в кадре и хлопать ресницами»

— Говоря об Ольге Хижинковой, люди обычно вспоминают два момента — титул «Мисс Беларусь 2008» и приход в футбольное «Динамо». Но между этими событиями — восемь лет. Что они включили?

— Я окончила университет, почти год отработала в пресс-службе ОНТ, начала преподавать в Национальной школе красоты, что до сих пор делаю с большим удовольствием. Дальше была должность пиар-специалиста в различных компаниях, съемки в рекламных проектах в качестве модели…

— Почему с такой внешностью в твоей трудовой — сплошные пресс-службы и пиар-агентства? Где работа в кадре?

— А мне не нужно появляться на экране, чтобы чувствовать себя самодостаточной. Я всегда предпочитала оставаться по ту сторону экрана и быть частью результата, а не картинкой. Может, это мой комплекс, выработавшийся после конкурсов красоты. Когда к твоей фамилии постоянно добавляют приставку «мисс», то у людей формируется стереотип: значит, она может только хлопать в кадре ресницами и читать с бумажки текст. Подсознательно не хотела ассоциироваться с таким образом.

— При этом после работы на госканале ты зарекалась больше не идти в пресс-службы. Почему?

— Работа на государственном телевидении имеет яркий идеологический окрас. В какой-то момент поняла, что являюсь просто винтиком в большом механизме. В этом плане в спортивной среде все более честно. Спорт не искажает действительность: команда выигрывает — ты видишь счет на табло и не можешь интерпретировать его по-другому.

— Сколько у тебя сейчас действующих рекламных контрактов?

— Я проработала около 10 лет с Conte — не знаю, есть ли еще примеры такой длительной колоборации. Мы очень сдружились и сблизились. Было идеальное сотрудничество, когда ты уважаешь и ценишь нанимателя, а он — тебя. Но в этом году наш рабочий контракт истекает и продлевать его не будем. Так что сейчас долговременных контрактов у меня нет.

— Они нашли ноги подлиннее?

— Я еще лет пять назад начала вкрадчиво спрашивать, когда мне станут искать замену. А ребята отшучивались: ««Мы ищем, но таких ног пока не встречали» (улыбается). Сейчас у Conte проходит ребрендинг, и кто-то новый скоро появится на упаковках колготок. Но меня это никак не оскорбляет и не обижает. Возможно, будем проводить разовые съемки. Я предложила не списывать меня со счетов. Говорю: «Вдруг вы запустите новую линейку, а я в ходе трансформации подойду для упаковки колготок size plus» (смеется).

«Сначала на предложение брестского «Динамо» категорично ответила «нет»»

— Тебе часто говорили, что ты нетипичная модель?

— Иногда говорят: «Ой, а я думал ты высокомерная или глупая». Я спокойно к этому отношусь, потому что люди часто мыслят штампами: все модели почему-то кажутся глупыми, а футболисты малоинтеллектуальными. Хотя сперва всегда надо смотреть на личность человека. Например, тот же спортсмен, возможно, не читает Ницше, но в душе является добрейшим и отзывчивым человеком.

— У тебя самой были предрассудки относительно футболистов?

— Не могу сказать, что я никогда не была подвержена стереотипам. Раньше, как и многие, думала, что футболисты пафосные и бездушные люди (улыбается). Достаточно двух персонажей, как Кокорин и Мамаев, чтобы окружающие начали судить об общем по частному. Благодаря житейской мудрости научилась доверять только своему опыту, а не реагировать на любую информацию и слухи, которых в спортивной среде очень много.

Помню, сколько скепсиса было, когда «Динамо» подписало Артема Милевского. Люди писали в комментариях: «Да он же никакой, мертвый на поле. Кого вы пригласили?». Восприятию Артема как игрока мешали истории из его бурной молодости. Но он никогда от этого не открещивался, что я уважаю, и просто продолжал работать. В итоге через пару игр тональность комментаторов на форумах сменилась — Милевского стали называть стилеобразующим футболистом.

— Сколько тебе понадобилось времени, прежде чем принять предложение брестского «Динамо»?

— Вообще, я сразу сказала категоричное «нет» (улыбается). Несмотря на то, что у меня за плечами был опыт работы в пресс-службе и журналистское образование, понимала: спорт ошибок не прощает. Осознавала, что придется полностью погрузиться в футбол, за которым ранее следила достаточно поверхностно. Конечно, знала основные новости чемпионата Беларуси, победителей Лиги чемпионов, но не более.





— Что помогло сменить твое категоричное «нет» на «да»?

— Меня приглашал на работу Витя Радьков (экс-директор по развитию «Динамо-Брест» — Прим. TUT.BY). И он выразил полную поддержку и готовность помогать в рабочих ситуациях. Подчеркивал, что верит в меня как в специалиста и человека, способного разобраться со спецификой работы и вникнуть в ее суть. Плюс я не удержалась от соблазна посоветоваться с друзьями из большого спорта. Они тоже выразили уверенность, что у меня получится.

— Не боялась, что тебя зовут на эту должность, чтобы хайпануть: новый пресс-секретарь — «Мисс Беларусь». Звучит классно.

— А Витя как опытный пиарщик и не скрывал, что одна из причин моего приглашения — желание создать информационный шум и привлечь интерес публики. Одна из, но не единственная.

«На спортивных форумах меня склоняли во всех падежах»

— Что ты знала о брестском «Динамо» до начала сотрудничества?

— Помню, тогда в интернете было много новостей о том, что в брестское «Динамо» пришли шейхи, которые раскручивают клуб. Меня насторожила серьезность их намерений. Но вскоре я познакомилась с сотрудниками и лично Александром Николаевичем Зайцевым, который на тот момент просто не хотел выходить из тени. Поняла, что все рассчитано на долговременное сотрудничество. У руководства серьезные планы — развитие детского футбола, открытие Академии. Это меня убедило. Хотя до последнего боялась, что футбольная среда меня не подпустит, просто не примет.

— Помнишь свой старт в «Динамо»?

— Я постаралась погрузиться в футбольные нюансы, читала все спортивные новости и интервью, старалась запомнить номера брестских игроков — почему-то казалось, что это жутко важно (смеется). С удовольствием посвящала работе все свое время, чтобы начать ориентироваться в футболе. Сейчас я, конечно, еще не мощный аналитик, но уверенно чувствую себя в вопросах клуба и белорусского футбола.

А на первых порах даже написание новости занимало немало времени — гуглила незнакомые термины и фамилии, перепроверяла себя по 10 раз. Футбол изначально не был моей стихией, и мне нестыдно признаться в этом. Думаю, если футболиста выдернуть в моделинг, он бы оказался в похожей ситуации.



Фото: Сергей Ивашкевич

— Ты боялась агрессивной реакции футбольного сообщества. И она случилась. Что было самым обидным?

— Когда появилась новость о том, что Ольга Хижинкова станет пресс-секретарем брестского «Динамо», я увидела комментарии на форумах и на минуту пожалела, что согласилась. В тот момент осознала, что комментаторы на сайтах «желтой» прессы, где раньше фигурировала моя фамилия, просто жалкие любители по сравнению с футбольными болельщиками и пользователями спортивных ресурсов. Там меня склоняли во всех падежах, приписывали то, чего я в жизни не совершала. В частности, было много вопросов из серии «чья она»?

Понятно, что надо иметь иммунитет, чтобы не реагировать на всякую чушь. Но поскольку я человек рефлексирующий, то случился стресс: зачем мне это все? Я переживала не потому, что не уверена в себе, а потому что понимала: я толкаю себя на путь самоуничтожения (смеется).

— Хотелось прийти в комментарии и ответить?

— Нет. Каждому ведь не станешь объяснять, что у меня, например, абсолютно закрытый образ жизни, а светские рауты я всегда воспринимала как тяжкие испытания. Это сейчас уже умею различать конструктивную критику от потребности выплеснуть негатив. В глубине души мне все равно, кто и что подумает, но на первых порах срабатывала реакция «а если эти гадости прочитает мама»? (улыбается).

«Когда выиграли Кубок, Журавель сказал: «Ты часть нашей команды и заслужила медаль»»





— Как думаешь, почему футбольный болельщик так тяжело впускает на свою территорию женщин?

— Наверное, многие считают, что женщины не способны разбираться в футболе и по-настоящему его любить. Возможно, это проявление ревностной любви к команде, как к любимой женщине, когда ты ее оберегаешь и не веришь никому, считая их по умолчанию дилетантами. При этом я очень уважаю спортивных болельщиков, вижу, как они в свой выходной в любую погоду едут на выездные матчи. Я точно верю в их искренность.

— Был момент, когда ты почувствовала, что футбольная среда или как минимум команда тебя приняла?

— Наверное, это случилось на второй год моей работы. Тогда в клуб пришел работать Владимир Иванович Журавель. Он часто приходил к нам в офис, доброжелательно общался с сотрудниками, и я чувствовала, что главный тренер мне доверяет.

Никогда не забуду день, когда мы выиграли финал Кубка Беларуси в 2017-м. Команда после награждения праздновала на поле, я тоже была у бровки, и тут ко мне подошел Владимир Иванович с вопросом: «А тебе медаль дали?». Я сказала, что нет. И Журавель не растерялся: «Тогда забирай мою. Ты часть нашей команды, а у меня таких медалей много».

Я очень сопротивлялась, потому что считаю: это моя работа — создавать комфортные условия для футболистов, чтобы они эти медали завоевывали. Но Владимир Иванович настоял на том, что я тоже заслужила награду. Он тогда меня очень растрогал. До сих пор храню ту медаль — висит рядом с моими марафонскими.

— Как в Европе реагируют на такого белорусского пресс-секретаря брестчан?

— Конечно, впечатляются (улыбается). Женщина в футболе все-таки нетипична даже для европейского общества. В 2017 году «Динамо» играло в Австрии и кто-то из тренерского штаба принес мне утреннюю газету, где чуть ли ни на первой полосе было мое фото с примечанием «вот пресс-секретарь соперников».

Когда играли на выезде с «Атромитосом» в Греции, на пресс-конференции меня встретили практически овациями. Возможно, это было вызвано длиной моей юбки: стояла жара — так что не могу исключать этого фактора (смеется). Хотя на матчах практически никогда не появляюсь в платьях или юбках — в основном это брюки, джинсы и пиджаки. Тут уже вопрос моего комфорта. Я знаю: когда надеваю юбку, начинаются приключения на ровном месте. Зачем они мне нужны? (смеется).

«Готова вписаться за каждого брестского динамовца и «отреставрировать фасад» обидчику»

— Когда новички «Динамо» узнают, кто их пресс-секретарь, как реагируют? Сразу подписываются в инстаграме или зовут на свидание?

— Когда меня впервые представили команде, все были немного смущены — и я, и ребята. По поводу подписок в инстаграме, не помню, как происходило: постепенно или аврально (улыбается). Но никаких приглашений на кофе или свидания — ты что! Мы общаемся, поддерживаем доверительные отношения, можем вместе поехать из Бреста в Минск, но сохраняем четкую рабочую дистанцию.

Помню, когда подписали первый контракт с тем же Артемом Милевским, он очень ответственно согласовывал со мной каждый шаг и даже интервью для нашей пресс-службы (смеется). Старался соблюдать все правила клуба и опасался их нарушить. Это сейчас Артем уже может забыть предупредить меня о каком-то интервью, но он яркая самодостаточная единица и, если так посмотреть, то в широком пространстве Артем Милевский известен ничуть не меньше, чем весь наш клуб.

— Часто приходится вступаться за футболистов в публичном пространстве?

— Да, мне обидно, когда наших ребят обижают. Вспомнить, например, недавний прецендент с упоминанеим Дениса Лаптева в СМИ. Не считаю нормой, когда журналисты прямым текстом оскорбляют спортсменов. Понятно, что ребята и сами могут за себя постоять. Но я готова вписаться за каждого брестского динамовца и порой даже «отреставрировать фасад» обидчику (улыбается). Я вижу, что футболисты ценят мою работу. Им импонирует, что я выступаю неким буфером между ними и журналистами, помогаю не распыляться и прикрываю, если надо.

«Я шесть лет как замужем и обозначаю свой статус кольцом на пальце, а не снимками в инстаграме»

— В твоем инстаграме — много благотворительности, спорта, немного студийных съемок и ни слова о личной жизни. Почему?

— Потому что я разделяю публичное и личное. Ни в коем случае не причисляю себя к селебрити — я не получала «Оскар» и не выдвигалась на Нобелевскую премию. Но, когда видишь, сколько негативных комментариев вызывает одно упоминание твоей фамилии, стараешься оградить от подобных обсуждений свою семью и самых близких.

— Некоторые публикуют фото в инстаграм, чтобы обозначить свой статус «смотрите, я занята или свободна»?

— Я шесть лет как замужем и обозначаю семейный статус кольцом на пальце (улыбается). Кажется, этого достаточно, чтобы избегать недопониманий.





— Вечера Лиги чемпионов уже вошли в твой график?

— Конечно! Я не устаю от футбола. Когда ты постоянно в потоке, футбол напоминает реалити-шоу. Все время что-то происходит, и надо поспевать за его ритмом.

— Любимый футболист Ольги Хижинковой?

— Наверное, одного не смогу выделить. Есть любимая футбольная личность — Юрген Клопп. На мой взгляд, он самый нетипичный тренер в футбольном мире, который проявляет себя как суперпрофессионал на поле и достойный человек в повседневной жизни. Восхищает, когда читаю, что в выходной Клоппа видели гуляющим в парке со своей собакой или смотрящим матч детских любительских команд. Такие человеческие истории очень вдохновляют.

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