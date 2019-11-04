ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 21 она выиграла конкурс красоты, а сегодня разрушает стереотипы о женщинах в футболе

05.11.2019 14:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ольга Хижинкова уже четвертый сезон работает пресс-секретарем футбольного клуба «Динамо-Брест», но все так же регулярно сталкивается со стереотипным восприятием женщины в спортивной среде. Причем в ее случае не просто женщины, а еще и коронованной «Мисс Беларусь». «За эти годы на форумах пришлось прочитать о себе много нового. По сравнению с агрессивными комментаторами на спортивных сайтах, все остальные — жалкие любители», — с юмором говорит Ольга.

Как она относится к хейту, за что любит футбол и уважает Милевского и почему тщательно скрывает личную жизнь — пресс-секретарь «брестчан» рассказала журналисту SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.


SPORT.TUT.BY продолжает цикл интервью «Суперсила» о женщинах-профи в индустрии спорта. Как они борются со стереотипами, строят успешную карьеру и искренне любят хоккей, футбол и далее по списку — в наших материалах.

«Никогда не хотела быть просто картинкой в кадре и хлопать ресницами»

— Говоря об Ольге Хижинковой, люди обычно вспоминают два момента — титул «Мисс Беларусь 2008» и приход в футбольное «Динамо». Но между этими событиями — восемь лет. Что они включили?

— Я окончила университет, почти год отработала в пресс-службе ОНТ, начала преподавать в Национальной школе красоты, что до сих пор делаю с большим удовольствием. Дальше была должность пиар-специалиста в различных компаниях, съемки в рекламных проектах в качестве модели…

— Почему с такой внешностью в твоей трудовой — сплошные пресс-службы и пиар-агентства? Где работа в кадре?

— А мне не нужно появляться на экране, чтобы чувствовать себя самодостаточной. Я всегда предпочитала оставаться по ту сторону экрана и быть частью результата, а не картинкой. Может, это мой комплекс, выработавшийся после конкурсов красоты. Когда к твоей фамилии постоянно добавляют приставку «мисс», то у людей формируется стереотип: значит, она может только хлопать в кадре ресницами и читать с бумажки текст. Подсознательно не хотела ассоциироваться с таким образом.

— При этом после работы на госканале ты зарекалась больше не идти в пресс-службы. Почему?

— Работа на государственном телевидении имеет яркий идеологический окрас. В какой-то момент поняла, что являюсь просто винтиком в большом механизме. В этом плане в спортивной среде все более честно. Спорт не искажает действительность: команда выигрывает — ты видишь счет на табло и не можешь интерпретировать его по-другому.

— Сколько у тебя сейчас действующих рекламных контрактов?

— Я проработала около 10 лет с Conte — не знаю, есть ли еще примеры такой длительной колоборации. Мы очень сдружились и сблизились. Было идеальное сотрудничество, когда ты уважаешь и ценишь нанимателя, а он — тебя. Но в этом году наш рабочий контракт истекает и продлевать его не будем. Так что сейчас долговременных контрактов у меня нет.

— Они нашли ноги подлиннее?

— Я еще лет пять назад начала вкрадчиво спрашивать, когда мне станут искать замену. А ребята отшучивались: ««Мы ищем, но таких ног пока не встречали» (улыбается). Сейчас у Conte проходит ребрендинг, и кто-то новый скоро появится на упаковках колготок. Но меня это никак не оскорбляет и не обижает. Возможно, будем проводить разовые съемки. Я предложила не списывать меня со счетов. Говорю: «Вдруг вы запустите новую линейку, а я в ходе трансформации подойду для упаковки колготок size plus» (смеется).

«Сначала на предложение брестского «Динамо» категорично ответила «нет»»

— Тебе часто говорили, что ты нетипичная модель?

— Иногда говорят: «Ой, а я думал ты высокомерная или глупая». Я спокойно к этому отношусь, потому что люди часто мыслят штампами: все модели почему-то кажутся глупыми, а футболисты малоинтеллектуальными. Хотя сперва всегда надо смотреть на личность человека. Например, тот же спортсмен, возможно, не читает Ницше, но в душе является добрейшим и отзывчивым человеком.

— У тебя самой были предрассудки относительно футболистов?

— Не могу сказать, что я никогда не была подвержена стереотипам. Раньше, как и многие, думала, что футболисты пафосные и бездушные люди (улыбается). Достаточно двух персонажей, как Кокорин и Мамаев, чтобы окружающие начали судить об общем по частному. Благодаря житейской мудрости научилась доверять только своему опыту, а не реагировать на любую информацию и слухи, которых в спортивной среде очень много.

Помню, сколько скепсиса было, когда «Динамо» подписало Артема Милевского. Люди писали в комментариях: «Да он же никакой, мертвый на поле. Кого вы пригласили?». Восприятию Артема как игрока мешали истории из его бурной молодости. Но он никогда от этого не открещивался, что я уважаю, и просто продолжал работать. В итоге через пару игр тональность комментаторов на форумах сменилась — Милевского стали называть стилеобразующим футболистом.

— Сколько тебе понадобилось времени, прежде чем принять предложение брестского «Динамо»?

— Вообще, я сразу сказала категоричное «нет» (улыбается). Несмотря на то, что у меня за плечами был опыт работы в пресс-службе и журналистское образование, понимала: спорт ошибок не прощает. Осознавала, что придется полностью погрузиться в футбол, за которым ранее следила достаточно поверхностно. Конечно, знала основные новости чемпионата Беларуси, победителей Лиги чемпионов, но не более.


— Что помогло сменить твое категоричное «нет» на «да»?

— Меня приглашал на работу Витя Радьков (экс-директор по развитию «Динамо-Брест» — Прим. TUT.BY). И он выразил полную поддержку и готовность помогать в рабочих ситуациях. Подчеркивал, что верит в меня как в специалиста и человека, способного разобраться со спецификой работы и вникнуть в ее суть. Плюс я не удержалась от соблазна посоветоваться с друзьями из большого спорта. Они тоже выразили уверенность, что у меня получится.

— Не боялась, что тебя зовут на эту должность, чтобы хайпануть: новый пресс-секретарь — «Мисс Беларусь». Звучит классно.

— А Витя как опытный пиарщик и не скрывал, что одна из причин моего приглашения — желание создать информационный шум и привлечь интерес публики. Одна из, но не единственная.

«На спортивных форумах меня склоняли во всех падежах»

— Что ты знала о брестском «Динамо» до начала сотрудничества?

— Помню, тогда в интернете было много новостей о том, что в брестское «Динамо» пришли шейхи, которые раскручивают клуб. Меня насторожила серьезность их намерений. Но вскоре я познакомилась с сотрудниками и лично Александром Николаевичем Зайцевым, который на тот момент просто не хотел выходить из тени. Поняла, что все рассчитано на долговременное сотрудничество. У руководства серьезные планы — развитие детского футбола, открытие Академии. Это меня убедило. Хотя до последнего боялась, что футбольная среда меня не подпустит, просто не примет.

— Помнишь свой старт в «Динамо»?

— Я постаралась погрузиться в футбольные нюансы, читала все спортивные новости и интервью, старалась запомнить номера брестских игроков — почему-то казалось, что это жутко важно (смеется). С удовольствием посвящала работе все свое время, чтобы начать ориентироваться в футболе. Сейчас я, конечно, еще не мощный аналитик, но уверенно чувствую себя в вопросах клуба и белорусского футбола.

А на первых порах даже написание новости занимало немало времени — гуглила незнакомые термины и фамилии, перепроверяла себя по 10 раз. Футбол изначально не был моей стихией, и мне нестыдно признаться в этом. Думаю, если футболиста выдернуть в моделинг, он бы оказался в похожей ситуации.


Фото: Сергей Ивашкевич

— Ты боялась агрессивной реакции футбольного сообщества. И она случилась. Что было самым обидным?

— Когда появилась новость о том, что Ольга Хижинкова станет пресс-секретарем брестского «Динамо», я увидела комментарии на форумах и на минуту пожалела, что согласилась. В тот момент осознала, что комментаторы на сайтах «желтой» прессы, где раньше фигурировала моя фамилия, просто жалкие любители по сравнению с футбольными болельщиками и пользователями спортивных ресурсов. Там меня склоняли во всех падежах, приписывали то, чего я в жизни не совершала. В частности, было много вопросов из серии «чья она»?

Понятно, что надо иметь иммунитет, чтобы не реагировать на всякую чушь. Но поскольку я человек рефлексирующий, то случился стресс: зачем мне это все? Я переживала не потому, что не уверена в себе, а потому что понимала: я толкаю себя на путь самоуничтожения (смеется).

— Хотелось прийти в комментарии и ответить?

— Нет. Каждому ведь не станешь объяснять, что у меня, например, абсолютно закрытый образ жизни, а светские рауты я всегда воспринимала как тяжкие испытания. Это сейчас уже умею различать конструктивную критику от потребности выплеснуть негатив. В глубине души мне все равно, кто и что подумает, но на первых порах срабатывала реакция «а если эти гадости прочитает мама»? (улыбается).

«Когда выиграли Кубок, Журавель сказал: «Ты часть нашей команды и заслужила медаль»»


— Как думаешь, почему футбольный болельщик так тяжело впускает на свою территорию женщин?

— Наверное, многие считают, что женщины не способны разбираться в футболе и по-настоящему его любить. Возможно, это проявление ревностной любви к команде, как к любимой женщине, когда ты ее оберегаешь и не веришь никому, считая их по умолчанию дилетантами. При этом я очень уважаю спортивных болельщиков, вижу, как они в свой выходной в любую погоду едут на выездные матчи. Я точно верю в их искренность.

— Был момент, когда ты почувствовала, что футбольная среда или как минимум команда тебя приняла?

— Наверное, это случилось на второй год моей работы. Тогда в клуб пришел работать Владимир Иванович Журавель. Он часто приходил к нам в офис, доброжелательно общался с сотрудниками, и я чувствовала, что главный тренер мне доверяет.

Никогда не забуду день, когда мы выиграли финал Кубка Беларуси в 2017-м. Команда после награждения праздновала на поле, я тоже была у бровки, и тут ко мне подошел Владимир Иванович с вопросом: «А тебе медаль дали?». Я сказала, что нет. И Журавель не растерялся: «Тогда забирай мою. Ты часть нашей команды, а у меня таких медалей много».

Я очень сопротивлялась, потому что считаю: это моя работа — создавать комфортные условия для футболистов, чтобы они эти медали завоевывали. Но Владимир Иванович настоял на том, что я тоже заслужила награду. Он тогда меня очень растрогал. До сих пор храню ту медаль — висит рядом с моими марафонскими.

— Как в Европе реагируют на такого белорусского пресс-секретаря брестчан?

— Конечно, впечатляются (улыбается). Женщина в футболе все-таки нетипична даже для европейского общества. В 2017 году «Динамо» играло в Австрии и кто-то из тренерского штаба принес мне утреннюю газету, где чуть ли ни на первой полосе было мое фото с примечанием «вот пресс-секретарь соперников».

Когда играли на выезде с «Атромитосом» в Греции, на пресс-конференции меня встретили практически овациями. Возможно, это было вызвано длиной моей юбки: стояла жара — так что не могу исключать этого фактора (смеется). Хотя на матчах практически никогда не появляюсь в платьях или юбках — в основном это брюки, джинсы и пиджаки. Тут уже вопрос моего комфорта. Я знаю: когда надеваю юбку, начинаются приключения на ровном месте. Зачем они мне нужны? (смеется).

«Готова вписаться за каждого брестского динамовца и «отреставрировать фасад» обидчику»

— Когда новички «Динамо» узнают, кто их пресс-секретарь, как реагируют? Сразу подписываются в инстаграме или зовут на свидание?

— Когда меня впервые представили команде, все были немного смущены — и я, и ребята. По поводу подписок в инстаграме, не помню, как происходило: постепенно или аврально (улыбается). Но никаких приглашений на кофе или свидания — ты что! Мы общаемся, поддерживаем доверительные отношения, можем вместе поехать из Бреста в Минск, но сохраняем четкую рабочую дистанцию.

Помню, когда подписали первый контракт с тем же Артемом Милевским, он очень ответственно согласовывал со мной каждый шаг и даже интервью для нашей пресс-службы (смеется). Старался соблюдать все правила клуба и опасался их нарушить. Это сейчас Артем уже может забыть предупредить меня о каком-то интервью, но он яркая самодостаточная единица и, если так посмотреть, то в широком пространстве Артем Милевский известен ничуть не меньше, чем весь наш клуб.

— Часто приходится вступаться за футболистов в публичном пространстве?

— Да, мне обидно, когда наших ребят обижают. Вспомнить, например, недавний прецендент с упоминанеим Дениса Лаптева в СМИ. Не считаю нормой, когда журналисты прямым текстом оскорбляют спортсменов. Понятно, что ребята и сами могут за себя постоять. Но я готова вписаться за каждого брестского динамовца и порой даже «отреставрировать фасад» обидчику (улыбается). Я вижу, что футболисты ценят мою работу. Им импонирует, что я выступаю неким буфером между ними и журналистами, помогаю не распыляться и прикрываю, если надо.

«Я шесть лет как замужем и обозначаю свой статус кольцом на пальце, а не снимками в инстаграме»

— В твоем инстаграме — много благотворительности, спорта, немного студийных съемок и ни слова о личной жизни. Почему?

— Потому что я разделяю публичное и личное. Ни в коем случае не причисляю себя к селебрити — я не получала «Оскар» и не выдвигалась на Нобелевскую премию. Но, когда видишь, сколько негативных комментариев вызывает одно упоминание твоей фамилии, стараешься оградить от подобных обсуждений свою семью и самых близких.

— Некоторые публикуют фото в инстаграм, чтобы обозначить свой статус «смотрите, я занята или свободна»?

— Я шесть лет как замужем и обозначаю семейный статус кольцом на пальце (улыбается). Кажется, этого достаточно, чтобы избегать недопониманий.


— Вечера Лиги чемпионов уже вошли в твой график?

— Конечно! Я не устаю от футбола. Когда ты постоянно в потоке, футбол напоминает реалити-шоу. Все время что-то происходит, и надо поспевать за его ритмом.

— Любимый футболист Ольги Хижинковой?

— Наверное, одного не смогу выделить. Есть любимая футбольная личность — Юрген Клопп. На мой взгляд, он самый нетипичный тренер в футбольном мире, который проявляет себя как суперпрофессионал на поле и достойный человек в повседневной жизни. Восхищает, когда читаю, что в выходной Клоппа видели гуляющим в парке со своей собакой или смотрящим матч детских любительских команд. Такие человеческие истории очень вдохновляют.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как Ольга Хижинкова относится к хейту, за что любит футбол и уважает Милевского и почему тщательно скрывает личную жизнь - пресс-секретарь «брестчан» рассказала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Если завтра война: кто поможет России в конфликте с Западом? Путин дал ответ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика