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Пугачеву и Галкина не стали допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05.11.2019 14:19 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву и ее супруга телеведущего Максима Галкина отказались допрашивать в суде по делу о покушении на певца Филиппа Киркорова летом 2017 года. Об этом со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых пишет
В Махачкале повторно направили в суд дело о подготовке теракта на концерте Киркорова, дата рассмотрения его пока не назначена.
Минувшей весной по этому делу обвинение предъявили четверым жителям Дагестана. Однако один из них - Хидирнеби Казуев - сообщил, что планировался не теракт, а убийство Киркорова якобы по заказу ревновавшего Максима Галкина.
После этого адвокаты Казуева внесли Галкина, Пугачеву и Киркорова в список свидетелей, однако в ходатайстве им отказали.
Теперь защита вновь попросила вызвать в суд всех трех звезд эстрады, но следствие опять отказалось допросить знаменитостей.
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В Махачкале повторно направили в суд дело о подготовке теракта на концерте Киркорова, дата рассмотрения его пока не назначена.
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