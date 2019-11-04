Пугачеву и Галкина не стали допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву и ее супруга телеведущего Максима Галкина отказались допрашивать в суде по делу о покушении на певца Филиппа Киркорова летом 2017 года. Об этом со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых пишет «Коммерсант» .

В Махачкале повторно направили в суд дело о подготовке теракта на концерте Киркорова, дата рассмотрения его пока не назначена.

Латвийский банк потребовал от Киркорова погашения долга в 651 000 евро Подробнее

Минувшей весной по этому делу обвинение предъявили четверым жителям Дагестана. Однако один из них - Хидирнеби Казуев - сообщил, что планировался не теракт, а убийство Киркорова якобы по заказу ревновавшего Максима Галкина.

После этого адвокаты Казуева внесли Галкина, Пугачеву и Киркорова в список свидетелей, однако в ходатайстве им отказали.

Теперь защита вновь попросила вызвать в суд всех трех звезд эстрады, но следствие опять отказалось допросить знаменитостей.