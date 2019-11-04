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Пугачеву и Галкина не стали допрашивать по делу о покушении на Киркорова

05.11.2019 14:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пугачеву и Галкина не стали допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Фото из открытых источников

Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву и ее супруга телеведущего Максима Галкина отказались допрашивать в суде по делу о покушении на певца Филиппа Киркорова летом 2017 года. Об этом со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых пишет «Коммерсант»

В Махачкале повторно направили в суд дело о подготовке теракта на концерте Киркорова, дата рассмотрения его пока не назначена.  

Пугачеву и Галкина не стали допрашивать по делу о покушении на Киркорова
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Минувшей весной по этому делу обвинение предъявили четверым жителям Дагестана. Однако один из них - Хидирнеби Казуев - сообщил, что планировался не теракт, а убийство Киркорова якобы по заказу ревновавшего Максима Галкина.  

После этого адвокаты Казуева внесли Галкина, Пугачеву и Киркорова в список свидетелей, однако в ходатайстве им отказали. 

Теперь защита вновь попросила вызвать в суд всех трех звезд эстрады, но следствие опять отказалось допросить знаменитостей. 

 
 
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В Махачкале повторно направили в суд дело о подготовке теракта на концерте Киркорова, дата рассмотрения его пока не назначена.
 
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