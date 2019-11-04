Белорусские тяжелоатлеты завоевали восемь медалей на турнире олимпийской квалификации в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Белорусские спортсмены завоевали восемь медалей на международном турнире олимпийской квалификации по тяжелой атлетике Alexander cup 2019, посвященного памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича, который завершился в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА представители национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике.

На высшую ступень пьедестала почета в сумме двоеборья (рывок и толчок) поднялись белорусы Дина Сазановец (весовая категория 81 кг) и Максим Мудревский (89 кг).

Серебряными призерами престижного турнира стали Дарья Наумова (76 кг), Геннадий Лаптев (67 кг), Вадим Лихорад (73 кг). Бронзовые награды завоевали их партнеры по команде Юлия Асаенок (49 кг), Петр Асаенок (81 кг) и Евгений Тихонцов (96 кг).

В командном зачете у мужчин на первой позиции разместилась Беларусь, второе место заняла команда Китая. Замкнули тройку лидеров армянские атлеты. Среди девушек лучшими оказались китайские спортсменки. Белорусская сборная расположилась на второй позиции, на третьей — российская команда.

За награды боролись более чем 60 спортсменов из Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Польши, России, Румынии, Словакии, Узбекистана, Украины и Уругвая.

Alexander cup 2019 — это лицензионный турнир серебряного уровня. Участие в таких стартах обязательно для спортсменов, претендующих на выступление в Токио-2020. Предыдущим квалификационным соревнованием для белорусских тяжелоатлетов был октябрьский «Кубок Средиземноморья» в Сан-Марино, по итогам которого белорусы выиграли семь наград различного достоинства.

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