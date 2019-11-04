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Чистка в рядах «Динамо»: контракт с Дрю Шором расторгнут, Шейн Принс выставлен на драфт отказов

05.11.2019 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В «Динамо-Минск» произошли неожиданные кадровые изменения. Контракт с нападающим Дрю Шором расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации. А нападающий Шейн Принс выставлен на драфт отказов, сообщается на сайте клуба.


Дрю Шор. Фото: hcdinamo.by

Напомним, что согласно статье 39 Правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

Нападающий Андрей Степанов, защитники Роман Дюков и Даниил Бокун командированы в фарм-клуб «Юность-Минск». Нападающий Никита Феоктистов командирован в фарм-клуб «Динамо-Молодечно».

Вот как пркомментировал изменения генеральный директор клуба Дмитрий Басков:

— Мы благодарны Шору за его работу. Это отличный нападающий, и я могу только пожелать ему успешно продолжить карьеру на высоком уровне. Однако на позицию центрального нападающего ведущего звена, на которую претендовал Дрю, на данном этапе нам необходим хоккеист с немного другими качествами.

Расставание с Шором позволит нам освободить в зарплатной ведомости достаточную сумму, чтобы закрыть эту кадровую проблему.

Решение по Принсу связано с тем, наши ожидания при подписании контракта с ним были выше, нежели Шейн демонстрирует на старте сезона. От игроков такого уровня мы ждем, что они будут определять игру команды, вносить существенный вклад в результат.

Это в полной мере касается также Степанова, Феоктистова, Дюкова и Бокуна. Все решения, которые мы принимаем сегодня, были непростыми и долго обсуждались с тренерским штабом, пока мы не пришли к общему знаменателю.

 
Теги: Минск
 
 
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