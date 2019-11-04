Источник материала: Новости Дзержинска

31 октября в Дзержинской центральной районной библиотеке в рамках проекта «Территория творчества» открылась выставка творческих работ ГУ ”ДТЦСОН” г. Дзержинска и клуба «Натхненне» центральной библиотеки «Россыпь наших талантов».

Чудесные работы создают мастерицы, которые посещают отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «ДТЦСОН». О деятельности отделения увлекательно рассказала специалист центра Марина Владимировна Ранчковская .

Посетители выставки восхищались работами в технике «вышивка бисером» Валентины Михайловны Явор.











Удивляют работы в технике декупаж Зинаиды Константиновны Шпаковской.

В руках мамы и сына простая бумага оживает, превращаясь в красочных птиц, загадочных зверей, волшебные цветы.





Замечательные изделия из бисера показали Серафима Комко и Захвицевич Лилия.





Богатство и теплоту картин из войлока представила Светлана Николаевна Козик.

Каждая работа участниц клуба «Натхненне» Анны Демидович, Ларисы Нестерович, Валентины Ефимович, Нины Марушкевич - маленький шедевр, созданный с помощью полета фантазии и таланта вышивальщицы.





То, что для одного человека хобби, для другого - смысл жизни. И это не просто красивые слова. Все свободное время мастерицы посвящают своим увлечениям. Создавая поделки, они получают заряд позитивных эмоций, которым и делятся с посетителями выставки.



