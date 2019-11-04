В Брестской области созрел новый урожай черники

Источник материала: Виртуальный Брест

Сезон сбора черники — июнь и июль, к осени несобранные ягоды опадают, а кусты сбрасывают все листья. Однако теплые октябрь и ноябрь (4 ноября в Бресте было 18,1 градуса тепла, по информации Белгидромета, побит рекорд 1968 года) вносят коррективы в жизнь леса.









Читательница «СБ. Беларусь сегодня» Надежда Яцура из Малоритского района была удивлена, когда возле дороги увидела зеленый черничник с ягодами:



— Поехала за грибами на велосипеде, получила удовольствие — и белые попадались, и зеленки. Погода изумительная, в лесу осенняя красота. Около дороги, которая ведет к Ореховскому озеру, увидела зеленый черничник, на котором висели ягоды. Не поверила своим глазам. Сорвала, положила в рот. Вкус такой, как у первой черники летом. Получается, молодой черничник не дождался весны и зацвел, обманутый теплой осенью. Сорвала несколько веточек, чтобы показать подругам, иначе разве поверили бы?



Заместитель директора Полесского аграрно-технического института кандидат биологических наук Виктор Демянчик отметил, что нынешний год был не лучшим для черничника:



— Апрель выдался аномально засушливым — самым сухим за последние 74 года. А в конце апреля — мае, в период цветения ягоды, местами наблюдались заморозки. То, что черника решила зацвести и плодоносить не в свое время, явление редкое. Но чему уже удивляться? Ремонтантность — способность растений повторно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода — мы, бывает, наблюдаем у яблонь, и уже ежегодно — у каштанов. Черника решила присоединиться к этой компании.

