Контейнер для просроченных лекарств появился в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

В понедельник, 4 ноября, по инициативе активиста-эколога Евгения Калача в Барановичской центральной поликлинике установлен первый в общественном месте контейнер по сбору просроченных лекарств от населения.





– Большинство белорусов попросту выбрасывают такие медикаменты на мусорную свалку, – рассказывает Zarya.byЕвгений Калач. – В этом случае ими могут отравиться животные и птицы. Некоторые граждане смывают просроченные препараты в канализацию. Это чревато еще большими проблемами для окружающей среды, ведь существует вероятность того, что они в конечном итоге окажутся в питьевой воде.

В ноябре такие же контейнеры будут установлены еще в четырех поликлиниках в разных микрорайонах города.