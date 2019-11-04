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Контейнер для просроченных лекарств появился в Барановичах

05.11.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В понедельник, 4 ноября, по инициативе активиста-эколога Евгения Калача в Барановичской центральной поликлинике установлен первый в общественном месте контейнер по сбору просроченных лекарств от населения.

Контейнер для просроченных лекарств появился в Барановичах

– Большинство белорусов попросту выбрасывают такие медикаменты на мусорную свалку, – рассказывает Zarya.byЕвгений Калач. – В этом случае ими могут отравиться животные и птицы. Некоторые граждане смывают просроченные препараты в канализацию. Это чревато еще большими проблемами для окружающей среды, ведь существует вероятность того, что они в конечном итоге окажутся в питьевой воде.

В ноябре такие же контейнеры будут установлены еще в четырех поликлиниках в разных микрорайонах города.

 
 
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  В понедельник, 4 ноября, по инициативе активиста-эколога Евгения Калача в Барановичской центральной поликлинике установлен первый в общественном месте...
 
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