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Группа «Рондо» и ее бессменный лидер выступили в Бресте

05.11.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Группа «Рондо» и ее бессменный лидер Александр Иванов прибыли из московской осени в брестскую, чтобы отметить 35-летие коллектива. На два часа зал общественно-культурного центра погрузился в тяжелые гитарные риффы, поверх которых летал знакомый хрипловатый тенор.

Группа «Рондо» и ее бессменный лидер выступили в Бресте

Несмотря на юбилей, музыканты не стали превращать концерт в хит-парад. В программе нашлось место не только проверенным вещам, но и новому материалу. Впрочем, стилистика осталась прежней – смесь хард-рока и русской бардовской песни. На том и стоит «Рондо». Недаром среди его авторов значится Олег Митяев.

Концерт начался почти без задержек. Не успел кто-то из голосистых зрителей прокричать «Рондо, выходи!», а музыканты уже зарядили тяжелую артиллерию – песню «Москва». Ну, вы помните:

Эй, ты, Русь покаянная,

Что ж ты мучишь меня?

Рвешь грудь рваною раною

На исходе дня...

– Привет, Брест! Давно не виделись, – поприветствовал зал Иванов. Зрители наградили группу первыми овациями. Кстати, группа «Рондо» действительно давно не была в Бресте. Кажется, еще с прошлого века.

– У вас тут очень тепло, плюс 17, класс! – удивился Иванов. – Но мы привезли к вам немножко московской осени, с дождями...

Группа «Рондо» и ее бессменный лидер выступили в Бресте

Зазвучали первые аккорды знаменитой «Московской осени» и зал тут же поднял смартфоны. Такое нужно снять на видео. Во время соло одна из зрительниц успела подарить солисту букет красных роз. Счет открыт: потом букетов будет много.

– Я когда выйду на пенсию, открою цветочный магазин, – отшутился лидер «Рондо». – Или ферму в Беларуси. У вас тут с сельским хозяйством все хорошо? Я слышал, что да.

Московская осень сменилась антивоенной и немного пафосной песней под названием «Война». Кроме того, из нового Брест услышал «В облаках у водопада», которую написал Олег Митяев. Ну и, конечно, хиты авторства Сергея Трофимова из альбома «Грешной души печаль».

Под «Мою неласковую Русь» молодежь начала вставать и танцевать в проходах у стены. После воодушевленный Иванов внезапно вспомнил о своей страсти к футболу и пропел: «Оле-оле-оле, БАТЭ чемпион». И тут же пожалел, потому что из зала послышалось: «Какое БАТЭ? Ди-на-мо Брест!».

Группа «Рондо» и ее бессменный лидер выступили в Бресте

– Ой, вы извините меня, ребята, я не в курсе белорусского чемпионата, – смутился певец. – Вот так у нас в Питере было. Мы нечаянно спели «Спартак – чемпион»... Еле ноги унесли. Правда, простите...

Зал зааплодировал и одобрительно загудел: прощаем, чего уж там.

– Да, шутить мы любим, но не всегда получается, – улыбнулся Иванов. – Нужно тщательнее продумывать конферанс... Мне вот Игорь Жирнов об этом давно говорит.

– Да уж лет десять, – ухмыльнулся Жирнов.

Гитарист Игорь Жирнов – легендарная личность. Он работал с десятками российских звезд, а последние двадцать пять лет делает большинство аранжировок «Рондо». На сцене он управляется не только с гитарами, но и с ноутбуком, откуда «подкачиваются» партии клавишных и различные эффекты. Обычно эта работа выполняется за пультом звукорежиссера и скрыта от глаз публики. Но музыканты «Рондо» вынесли часть «кухни» на всеобщее обозрение. Необычно.

Группа «Рондо» и ее бессменный лидер выступили в Бресте

Необычным было и то, что Александр Иванов вышел на сцену без своего знаменитого цилиндра а-ля Слэш. Но ближе к финалу концерта цилиндр все же появился – как часть вселенной «Рондо». Нетрудно догадаться, что после этого зазвучала та самая «Вселенная». Напоследок музыканты угостили публику хитом «Боже, какой пустяк». Ну а на бис внезапно случилась «Темная ночь», которую некогда пел Марк Бернес. Странно, но в рок-н-ролльную атмосферу вечера она вписалась очень органично.

 
Теги: Брест
 
 
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  Группа «Рондо» и ее бессменный лидер Александр Иванов прибыли из московской осени в брестскую, чтобы отметить 35-летие коллектива. На два часа зал...
 
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