Прокуратура Брестской области выявила недостатки в организации занятости подростков вне уроков

Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура Брестской области при проверках выявила недостатки в организации занятости несовершеннолетних вне школьных занятий, особенно в период каникул, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры .





Речь идет о работе комиссий по делам несовершеннолетних (КДН) облисполкома, территориальных ОВД, учреждений образования, культуры и других структур. Например, работники клубов в сельской местности не всегда ответственно исполняли свои обязанности, в том числе в отношении так называемых трудных подростков, к которым нужен индивидуальный подход. В частности, во время прокурорского рейда в сельских клубах Лунинецкого района выявлены случаи, когда сотрудников не было на работе и они не вели тематические кружки.

Для исправления ситуации внесено представление в КДН Брестского облисполкома. Приняты дополнительные меры для обеспечения досуга несовершеннолетних.

Подразделения БРСМ в регионе сформировали 273 отряда из более чем 3,2 тыс. молодых людей, в 1657 организаций и предприятий области уже направили предложения о работе студенческих отрядов. С сотрудниками домов культуры обсудили организацию досуга отдельных подростков. Несовершеннолетним раздают билеты на спортивные состязания.

Мониторинг исполнения законодательства о занятости несовершеннолетних и молодежи продолжится.