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Прокуратура Брестской области выявила недостатки в организации занятости подростков вне уроков
05.11.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прокуратура Брестской области при проверках выявила недостатки в организации занятости несовершеннолетних вне школьных занятий, особенно в период каникул, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной
Речь идет о работе комиссий по делам несовершеннолетних (КДН) облисполкома, территориальных ОВД, учреждений образования, культуры и других структур. Например, работники клубов в сельской местности не всегда ответственно исполняли свои обязанности, в том числе в отношении так называемых трудных подростков, к которым нужен индивидуальный подход. В частности, во время прокурорского рейда в сельских клубах Лунинецкого района выявлены случаи, когда сотрудников не было на работе и они не вели тематические кружки.
Для исправления ситуации внесено представление в КДН Брестского облисполкома. Приняты дополнительные меры для обеспечения досуга несовершеннолетних.
Подразделения
Мониторинг исполнения законодательства о занятости несовершеннолетних и молодежи продолжится.
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Прокуратура Брестской области при проверках выявила недостатки в организации занятости несовершеннолетних вне школьных занятий, особенно в период каникул,...
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