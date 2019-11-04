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Freedom House признала несвободным интернет в Беларуси

05.11.2019 14:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Freedom House признала несвободным интернет в Беларуси

Беларусь вошла в перечень стран с "несвободным интернетом", говорится в новом отчете "Свобода в сети 2019" международной правозащитной организации Freedom House.

Беларусь в отчете по-прежнему относится к странам с несвободным интернетом. «Несвободными» также признаны Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, «частично свободными» – Украина и Кыргызстан.

«Несвободный» интернет означает, что 1) у пользователей могут возникнуть сложности с доступом к Сети, а власти пытаются блокировать некоторые сайты или приложения, а также контролируют доступ в Сеть через провайдеров; 2) в стране существует цензура контента и намеренная манипуляция им; 3) нарушаются права пользователя: его право на приватность переписки, власти следят за пользователями. Также пользователей могут преследовать за его действия в Сети, вплоть до тюремного заключения.

К слову, страной с самым несвободным интернетом из 65 проанализированных был признан Китай с 10 баллами свободы. Лидерами рейтинга стали Исландия, набравшая 95 баллов, а также Эстония и Канада.

Справка: фиолетовым цветом обозначены страны с несвободным интернетом, желтым - с частично свободным, зеленым - со свободным.

 
 
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Беларусь вошла в перечень стран с "несвободным интернетом", говорится в новом отчете "Свобода в сети 2019" международной правозащитной организации Freedom House.
 
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