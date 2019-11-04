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Более тысячи наблюдателей за выборами аккредитовано на Могилевщине

05.11.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Более тысячи наблюдателей за выборами аккредитовано на Могилевщине

Стремительно увеличивается на Могилевщине число наблюдателей за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Как сообщили в областной избирательной комиссии, для наблюдения за ними избиркомами региона уже аккредитовано более тысячи национальных наблюдателей. В своем большинстве они делегированы областными структурами общественных организаций — Федерации профсоюзов Беларуси, «Белай Русі», БРСМ, ветеранов.

Работают в регионе на долгосрочной основе и группы международных наблюдателей от СНГ и ОБСЕ. В составе последней представители – Италии и Швейцарии. Ожидается, что накануне дня выборов число международных наблюдателей на Могилевщине приумножится группами краткосрочных наблюдателей от межгосударственных структур.

mogilevnews.by

 
 
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Стремительно увеличивается на Могилевщине число наблюдателей за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь...
 
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