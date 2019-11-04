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Осеннее чтиво. Жан-Поль Дюбуа удостоен Гонкуровской премии по литературе

05.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Писатель Жан-Поль Дюбуа удостоен главной литературной награды Франции — Гонкуровской премии, сообщает французский телеканал BFM.

Осеннее чтиво. Жан-Поль Дюбуа удостоен Гонкуровской премии по литературе

Уточняется, что 69-летнего Жан-Поля Дюбуа наградили за его ностальгический роман «Не все в мире живут одинаково». Это произведение он создавал на протяжении последних 30 лет. В 2004 году Жан-Полю Дюбуа присудили престижную премию «Фемина» за семейную сагу «Французская жизнь».

В этом году на Гонкуровскую премию были номинированы помимо Жан-Поля Дюбуа еще три писателя: Амели Нотомб, Жан-Люк Коаталем и Оливье Ролен.

Премия, названная Гонкуровской в честь братьев — классиков французской литературы Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо, вручается ежегодно с 1903 года за лучшее произведение, написанное на французском языке. Денежное вознаграждение за победу всего 10 евро, однако главным для авторов является публикация книги большим тиражом и признание широкой публики.

Источник: БелТА

 
 
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Писатель Жан-Поль Дюбуа удостоен главной литературной награды Франции — Гонкуровской премии, сообщает французский телеканал BFM. Уточняется, что 69-летнего Жан-Поля...
 
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