Бюст Янки Купалы открыли в болгарском Плиске

Источник материала: Полымя

Бюст Янки Купалы торжественно открыли во Дворе кириллицы в болгарском городе Плиска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Болгарии.





«Во время церемонии по сложившейся во Дворе кириллицы традиции постамент бюста был посыпан землей с родины Янки Купалы. От имени белорусской делегации к памятнику были возложены любимые цветы поэта — белые розы», — рассказали в дипмиссии. На мероприятии звучали стихи классика на белорусском и болгарском языках.

Автором бюста выступил белорусский скульптор Владимир Слободчиков, присутствовавший на церемонии открытия памятника. В ней также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Болгарии Александр Лукашевич, делегация Государственного литературного музея Янки Купалы, зампредседателя Белорусского фонда культуры Анатолий Бутевич. Гостями торжественного мероприятия стали в том числе руководство городов и областей Болгарии, народные депутаты и общественность.

Источник: БелТА

Фото: rus.bg