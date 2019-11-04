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Ванная, придуманная минскими дизайнерами, вошла в финал престижного конкурса

05.11.2019 15:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сотрудники минской дизайн-студии разработали проект ванной, который теперь вошел в финал международного конкурса International Property Awards (IPAX). Об этом сообщает TUT.by.

В финальном раунде конкурса, когда список из сотни кандидатов на победу сократился вдвое, оказался интерьер ванной комнаты Antic от студии Жени Лыкасовой. Этот проект успешно реализовали в Москве в прошлом году. Antic получил самую высокую оценку профессионального жюри в своей подкатегории – Best Bathroom Design и вышел в международный финал.

Справка. В конкурсе International Property Awards участвуют архитекторы, застройщики и дизайнеры со всего мира, показывая проекты жилой и коммерческой недвижимости, которые увидели жизнь. Профессиональное международное жюри отбирает лучшие работы по регионам, включая Европу, Азию, США, Канаду и другие. Финалисты соответствующих национальных премий получают шанс побороться за победу в рамках последнего отбора — IPAX Global. Интернациональный финал конкурса объявлен на 2 декабря 2019 года.

Фото: Евгений Кулибаба.

 
 
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Сотрудники минской дизайн-студии разработали проект ванной, который теперь вошел в финал международного конкурса International Property Awards (IPAX). Об этом сообщает TUT.by. В...
 
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