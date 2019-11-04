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«Надавили госорганы». В Лиде отменили крутой фестиваль

05.11.2019 14:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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8 ноября, во время «больших выходных», в Лиде должен был пройти фестиваль #lidskie. Сюда приглашали «активных и прославленных уроженцев Лидчины», включая общественного активиста Сашу Авдевича, владельца магазина Symbal.by Павла Белоуса, историка и блогера Эдуарда Пальчиса и других. Но мероприятие, судя по всему, сочли политическим и отменили. Разбираемся, что же произошло.

«Радыё Свабода» пишет, что фестиваль мог стать первым в Беларуси в таком формате, где посетителей познакомили бы с активными людьми родом из Лиды. Организаторами выступала инициативная команда «Back in 1323», которая занимается просвещением и культурой. В первой части #lidskie планировались лекции выступающих, во второй – концерт. Ожидались также детская площадка, выставка, розыгрыши и фотозоны. Для гостей (исходя из расчетов, около двух сотен человек) решили даже не вводить плату за вход. 

«Back in 1323» пробовали договориться насчет площадки для фестиваля с Лидским музеем, и его директор сперва одобрил идею. Но позже музей прислал письменный отказ, сославшись на отсутствие свободного места. В начале октября «слетела» вторая площадка – в лидском торговом центре. Со слов Егора Урбановича, одного из организаторов #lidskie, на арендодателя надавили госорганы: «Ему [арендодателю] позвонили из отдела культуры, МЧС, всяких инстанций. Мол, лучше не проводить здесь, и вообще, это политическое мероприятие. Лучше ничего не делать».

В отделе культуры Лидского райисполкома организаторам сообщили, что теперь площадок нет. Ребята из «Back in 1323» предложили исключить что-нибудь из программы, чтобы мероприятие все-таки состоялось, но договориться с местными властями не удалось. В Лидском музее отказываются от комментариев: там объясняют, что директор сейчас в отпуске, а без него у сотрудников нет полномочий говорить о причине отказа.

Что думают организаторы #lidskie

В Telegram-канале «Back in 1323» организаторы подробно рассказали о своей позиции насчет случившегося. Мы публикуем их пост с небольшими сокращениями:

«Мы сделали вывод, что давление на арендодателя можно расценивать как угрозу. Уверяем вас, что здесь [в фестивале #lidskie] нет никакого политического подтекста. Мы просто хотели собрать активистов и прославленных лидчан в одном месте, чтобы они поделились своим опытом и мыслями о том, как можно сделать город лучше. <…> 

Да, мы пригласили Эдуарда Пальчиса, который известен своей активной политической позицией. Но в первую очередь Пальчис – историк. И на нашем фестивале #lidskie его выступление касалось бы только истории города. Также мы позвали множество уважаемых людей: культурных деятелей, спортсменов и художников. Уверяем, что никто из них не затронул бы тему политики.

Мы планировали закрыть вечер концертом музыкальной группы Nürnberg. Поставить несколько фотозон. Соорудить детскую площадку, где ребенок мог бы найти кипу раскрасок с Гедымином и лидскачами, а еще посмотреть батлейку. Мы хотели создать уютную и дружелюбную атмосферу, где комфортно было бы всем. 

Мы прорабатывали другие всевозможные варианты, но так и не нашли подходящую площадку в Лиде. Мы готовы были идти на компромисс, но отдел культуры так и не проявил интерес, объяснив это отсутствием площадки и добавив: «Ну, Кирчука и Авдевича и так все знают». <...> Мы всей душой болеем за проект и не сдаемся. Мы приняли решение сохранить идею фестиваля, так как считаем ее уникальной. <...> Лидским – быть».

 
 
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8 ноября, во время «больших выходных», в Лиде должен был пройти фестиваль #lidskie. Сюда приглашали «активных и прославленных уроженцев Лидчины», включая...
 
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