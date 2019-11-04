Источник материала: Аргументы и факты

Пенсионный возраст был рассчитан в СССР научно, на основании возможностей человека и исследований, проведенных институтом РАМН. Женщина после 55 лет, а мужчина после 60 лет не могут работать. Они уже не в состоянии восстанавливаться после восьмичасового сна, идет постепенная разбалансировка организма, которая затягивается на 10-15 лет.

Повышение пенсионного возраста многих сведет раньше времени в могилу. Кроме того, если в западных странах труд женщин в основном сезонного характера либо только на работе, а домашние обязанности перекладываются на домработниц, не нужно забывать: на наших женщинах - и дом, и уход за детьми, и работа на даче и т. д.

И. Петракова