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«Повышение пенсионного возраста многих сведет раньше времени в могилу»

05.11.2019 15:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Повышение пенсионного возраста многих сведет раньше времени в могилу»
АиФ

Пенсионный возраст был рассчитан в СССР научно, на основании возможностей человека и исследований, проведенных институтом РАМН. Женщина после 55 лет, а мужчина после 60 лет не могут работать. Они уже не в состоянии восстанавливаться после восьмичасового сна, идет постепенная разбалансировка организма, которая затягивается на 10-15 лет.

Повышение пенсионного возраста многих сведет раньше времени в могилу. Кроме того, если в западных странах труд женщин в основном сезонного характера либо только на работе, а домашние обязанности перекладываются на домработниц, не нужно забывать: на наших женщинах - и дом, и уход за детьми, и работа на даче и т. д.

И. Петракова

«Повышение пенсионного возраста многих сведет раньше времени в могилу»
Увольнение в могилу. Правда ли, что работающие пенсионеры живут дольше?
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АиФ Пенсионный возраст был рассчитан в СССР научно, на основании возможностей человека и исследований, проведенных...
 
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