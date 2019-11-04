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Белорусские киберспортсмены разыграли 6500 рублей на турнире по Dota 2

05.11.2019 15:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские киберспортсмены разыграли 6500 рублей на турнире по Dota 2
Фото из открытых источников

В прошедшие выходные завершился киберспортивный турнир МЭТА Alfa Donate по Dota 2. 4 команды (Team Unique, Da Da Mi, AKATSUKI GANG и N7) собрались на одной сцене, чтобы побороться за звание сильнейшего коллектива страны и разыграть призовой фонд в размере 6530 белорусских рублей. Инфопартнером турниров выступает портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Белорусские киберспортсмены разыграли 6500 рублей на турнире по Dota 2
 

МЭТА Alfa Donate. Dota 2 сумел привлечь к себе внимание уже на стадии открытых квалификаций. За участие в финале турнира боролись более 200 игроков, и впервые за время проведения соревнований количество квот, разыгрываемых в онлайн-отборочных, уменьшили до трех. Профессиональные белорусские киберспортсмены, имевшие опыт участия не только в Беларуси, но и за ее пределами, представляли команды в финале турнира.

Чемпионами МЭТА Alfa Donate. Dota 2 стали Team Unique. Еще до старта LAN-соревнований команда считалась фаворитом. Так 2 участника Unique белорусы Олег «Lasthero» Демидович и Виталий «so bad» Ошманкевич успели зарекомендовать себя во время квалификаций к чемпионату мира по Dota 2 The International 2019, выступая за организацию Vega Squadron. Капитан Unique Алексей «j4» Липай — один из самых известных представителей белорусской киберспортивной сцены. Получив известность по выступлениям за команду Power Rangers, Липай успел сыграть на многих крупных соревнованиях. Последним значимым событием в карьере игрока стала поездка на The International 2019 в качестве тренера коллектива Chaos. 

Белорусские киберспортсмены разыграли 6500 рублей на турнире по Dota 2
 

Первое место принесло Team Unique 5130 рублей. Серебряные призеры Da Da Mi заработали 800 рублей. N7 и AKATSUKI GANG заняли итоговое 3-4-е место, получив по 300 рублей.

МЭТА Alfa Donate. Dota 2 стал вторым турниром Белорусской федерации киберспорта с увеличенным призовым фондом. Весной этого года Белорусская федерация киберспорта совместно с Альфа-Банком представили проект «AlfaCyber»: банковскую карту, которая позволила киберспортивному сообществу напрямую увеличивать призовые фонды белорусских чемпионатов. С момента запуска программы было собрано 6560 рублей, которые распределились между тремя турнирами серии.

Дисциплиной третьей МЭТА Alfa Donate станет Counter-Strike: Global Offensive. МЭТА Alfa Donate. CS:GO состоится 8 декабря, призовой фонд соревнований составит 5130 рублей. 

Официальными партнерами мероприятия выступили Альфа-Банк, букмекерская компания «Пари-Матч», компании Omen, HyperX, DxRacer, Joma, Monster и MediaCube.

Информационные партнеры: Onliner.by, БелТА, Relax.by, еженедельник «Аргументы и факты», телеканал Беларусь 5.

***

Белорусская федерация киберспорта — организация, содействующая развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 27 декабря 2016 года и за время существования провела более пятнадцати киберспортивных мероприятий.

МЭТА — серия турниров в нескольких дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основной задачей МЭТА является популяризация киберспорта в стране и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов.

 
 
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В прошедшие выходные завершился киберспортивный турнир МЭТА Alfa Donate по Dota 2. Четыре команды собрались на одной сцене, чтобы побороться за звание сильнейшего...
 
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