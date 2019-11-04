«Надоело смотреть по ТВ одну рекламу - за месяц набегает 60 часов!»

Источник материала: Аргументы и факты

Без рекламы уже не представляешь программу белорусского телевидения. Сейчас есть Интернет, где можно найти всё что угодно. Но если белорусское телевидение зарабатывает деньги на рекламе, то пусть хотя бы ее сделают краткой или же вынесут на отдельный канал.

Пример: за вечер, с 19.00 до 23.00, семья на двух телевизорах посмотрела рекламных роликов общей продолжительностью 2 часа. За месяц набегает 60 часов. Сколько будет за год, посчитать нетрудно. А кто будет платить за расход электроэнергии все это время? Конечно, я. А почему?

В. С., Молодечно