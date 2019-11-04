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«Надоело смотреть по ТВ одну рекламу - за месяц набегает 60 часов!»

05.11.2019 15:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Надоело смотреть по ТВ одну рекламу - за месяц набегает 60 часов!»
АиФ

Без рекламы уже не представляешь программу белорусского телевидения. Сейчас есть Интернет, где можно найти всё что угодно. Но если белорусское телевидение зарабатывает деньги на рекламе, то пусть хотя бы ее сделают краткой или же вынесут на отдельный канал.

Пример: за вечер, с 19.00 до 23.00, семья на двух телевизорах посмотрела рекламных роликов общей продолжительностью 2 часа. За месяц набегает 60 часов. Сколько будет за год, посчитать нетрудно. А кто будет платить за расход электроэнергии все это время? Конечно, я. А почему?

В. С., Молодечно

 
 
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АиФ Без рекламы уже не представляешь программу белорусского телевидения. Сейчас есть Интернет, где можно найти всё...
 
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