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Власти рассказали, сколько в Беларуси осталось предприятий со средней зарплатой до 400 рублей

05.11.2019 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В стране осталось 9 предприятий со средней зарплатой меньше 400 рублей, и в правительстве знают, как исправить эту ситуацию. Следующий шаг — избавиться от предприятий со средней зарплатой меньше 500 рублей. Об этом премьер-министр Сергей Румас сообщил на заседании Совмина по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Лимит на уговоры предметно разобраться с каждой такой организацией уже исчерпан, поэтому сегодняшний разговор на эту тему — последнее предупреждение. Мы договорились, что, если не будет подвижек, правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц, — сказал Сергей Румас.

Помимо этого премьер-министр обратил внимание на еще проблему — разрыв роста зарплат с ростом производительности труда.

— Поставлена персональная задача представителям государства в хозяйственных обществах. Есть положительная динамика в этом вопросе, но на сегодня она явно недостаточна. Недорабатывают как органы владельческого надзора, так и координатор в лице Госкомимущества, — заявил Сергей Румас. — Хочу еще раз всем напомнить, что от этой задачи правительство не отойдет. Это только первый шаг в решении ключевой проблемы нашей экономики — критически низкой производительности труда, в первую очередь в государственном секторе.

За предприятия, где средняя зарплата не дотягивает до 400 рублей, правительство взялось в мае этого года. Изначально повысить среднюю зарплату на таких предприятиях предполагалось до 1 июля, однако успеть до дедлайна не удалось.

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Следующий шаг - избавиться от организаций с зарплатой ниже 500 рублей.
 
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