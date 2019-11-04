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Власти рассказали, сколько в Беларуси осталось предприятий со средней зарплатой до 400 рублей
Источник материала: Tut.by
В стране осталось 9 предприятий со средней зарплатой меньше 400 рублей, и в правительстве знают, как исправить эту ситуацию. Следующий шаг — избавиться от предприятий со средней зарплатой меньше 500 рублей. Об этом премьер-министр Сергей Румас
— Лимит на уговоры предметно разобраться с каждой такой организацией уже исчерпан, поэтому сегодняшний разговор на эту тему — последнее предупреждение. Мы договорились, что, если не будет подвижек, правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц, — сказал Сергей Румас.
Помимо этого премьер-министр обратил внимание на еще проблему — разрыв роста зарплат с ростом производительности труда.
— Поставлена персональная задача представителям государства в хозяйственных обществах. Есть положительная динамика в этом вопросе, но на сегодня она явно недостаточна. Недорабатывают как органы владельческого надзора, так и координатор в лице Госкомимущества, — заявил Сергей Румас. — Хочу еще раз всем напомнить, что от этой задачи правительство не отойдет. Это только первый шаг в решении ключевой проблемы нашей экономики — критически низкой производительности труда, в первую очередь в государственном секторе.
За предприятия, где средняя зарплата не дотягивает до 400 рублей, правительство
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Следующий шаг - избавиться от организаций с зарплатой ниже 500 рублей.
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