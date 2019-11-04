«Президентский» эконорынок должны были сдать в этом году. Не успеют

Источник материала: Tut.by

Экорынок с «чистыми продуктами», который возводят на выезде из Минска по Логойскому тракту по поручению президента, планировалось достроить до конца этого года. Однако здание еще не готово принять продавцов, и он откроется только в следующем году. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказал Григорий Чуйко, генеральный директор УП «Агрокомбинат «Ждановичи» — одного из предприятий, которые инвестируют в строительство экорынка.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, экорынок откроют на выезде из Минска по Логойскому тракту на трассу М3 по правую сторону от дороги. Он расположился на месте десятилетнего долгостроя возле деревни Валерьяново. Это четырехэтажное разноуровневое здание площадью около 20 тысяч квадратных метров. Работы там ведутся с Нового года. В середине июля Миноблисполком сообщал, что подрядчики уже разобрались с кровлей и занимаются фасадом и благоустройством. Планировалось, что объект будет готов к концу этого года. Но, видимо, строительство затянулось.

— Рынок в этом году не достроят, — сказал Григорий Чуйко, генеральный директор УП «Агрокомбинат «Ждановичи». — На каком этапе находятся работы — это вопросы к строителям, мы только деньги даем на это. Но в следующем году рынок точно заработает.

Как рассказывали летом чиновники, на рынке будут продаваться не только фермерские продукты, но и молочная, мясная, кошерная продукция, овощи и фрукты от белорусских предприятий, которые подходят под определение «экологически чистые».

Кстати, 18 ноября вступит в силу закон «О производстве и обращении органической продукции», который Александр Лукашенко подписал 9 ноября прошлого года. Это значит, теперь производители смогут пройти добровольную сертификацию своей продукции, после чего информация о них будет включена в специальный реестр, а на упаковку можно наносить знак «Органический продукт».

А вот делать сертификацию «ЭКО» у нас пока не будут, потому что в Беларуси еще нет такой лаборатории. Но чиновники обещают, что в перспективе она появится.