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3 главных фильма недели для тех, кто по каким-то причинам игнорирует «Лістапад»
Источник материала: Tut.by
В Минске продолжается
Почему смотрим: уже в этот четверг мир снова охватит сияние в экранизации романа Стивена Кинга «Доктор сон». Вы все правильно поняли по синопсису: это продолжение культового фильма Стэнли Кубрика «Сияние». Так что в плане завышенных ожиданий Майку Флэнегану, который сел в режиссерское кресло, очевидно, придется непросто. Какой бы премьера ни вышла (в последние годы экранизации Кинга одна хуже другой), ставим на то, что именно эта будет хороша — на Rotten Tomatoes
Прописываем поход в кино вот кому — загибайте пальцы: фанатам самого Кинга, поклонникам Кубрика или хотя бы его «Сияния», почитателям маленького, но даровитого Джейкоба Тремблея («Комната», «Сомния») и любителям крепких хорроров. Держите в уме, что рейтинг фильма — «18+».
Что пишет сам Стивен Кинг:
— Первые реакции на «Доктор Сон» — не что иное, как чистый восторг. Я очень рад за Майка Флэнагана и весь актерский состав.
Почему смотрим: режиссер сериала «Школа» или картины «Все умрут, а я останусь» после пятилетнего перерыва вернулась в большое кино с премьерой «Мысленного волка» — про внутреннего волка в каждом из нас, про «человек человеку волк» — на «Кинотавре». Ничего иного, кроме очередной кинопровокации, от автора, по сути, и не ждали. Вуаля! Один из главных фриков российского кино Гай Германика выдала кинопритчу, с серьезным лицом заверяя, мол, ну какой же это хоррор? А вот судя по трейлеру и отзывам первых критиков, у нее получился самый что ни на есть мистический ужастик: дом на отшибе, зима, теплые свитеры и мертвые волки. Если любите зловещие сказки, вас уже ждут в кинотеатрах. Кстати, фанатов Юли Высоцкой — тоже.
Что пишут критики:
— Почти всегда остроумная, порою страшная и по-своему красивая притча поди пойми о чем. Режиссер и сценарист в хорошей форме, а содержание будьте добры придумать сами (Егор Москвитин,
— «Мысленный волк» — это экранизированное липкое предчувствие тотального апокалипсиса — того, о котором предупреждали древние, и он настанет совсем скоро, грозит Гай Германика (Егор Беликов,
Почему смотрим: громкая биографическая драма о темных делах «Семьи» Мэнсона, о которых минскому зрителю громко рассказали
Что пишут критики:
«Это потрясающее произведение американского кинематографа, основанное на событиях в Калифорнии, рассказывающих о смерти эпохи, предвещающей потерю надежды нации» (Jennie Kermode,
«Хэррон решает сосредоточиться не на жертвах, а на том, как дикие убийства повлияли на женщин, которые их совершали» (Kristy Puchko,
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В Минске продолжается «Лістапад», но прокатные новинки по четвергам никто не отменял. Что смотреть уже на этих выходных, рассказываем. В программе - продолжение...
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