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3 главных фильма недели для тех, кто по каким-то причинам игнорирует «Лістапад»

05.11.2019 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске продолжается «Лістапад», но прокатные новинки по четвергам никто не отменял. Даже если вы избегаете столичный фестиваль, полностью игнорировать его у вас, увы, не получится: остаток ноября мы будем досматривать фестивальные хиты в прокате — например, «Матиаса и Максима» Ксавье Долана и каннскую пушку «Портрет девушки в огне», но это будет позже. А вот что смотреть уже на этих выходных, рассказываем. В программе — продолжение «Сияния», православных хоррор от Гай Германики и всего один сеанс фильма про Чарльза Мэнсона.

«Доктор Сон»


Когда: с 7 ноября

Где: почти во всех кинотеатрах

Режиссер: Майк Флэнеган

О чем кино: прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведет жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного узла» — группы охотников за одаренными детьми

Почему смотрим: уже в этот четверг мир снова охватит сияние в экранизации романа Стивена Кинга «Доктор сон». Вы все правильно поняли по синопсису: это продолжение культового фильма Стэнли Кубрика «Сияние». Так что в плане завышенных ожиданий Майку Флэнегану, который сел в режиссерское кресло, очевидно, придется непросто. Какой бы премьера ни вышла (в последние годы экранизации Кинга одна хуже другой), ставим на то, что именно эта будет хороша — на Rotten Tomatoes есть подтверждение.

Прописываем поход в кино вот кому — загибайте пальцы: фанатам самого Кинга, поклонникам Кубрика или хотя бы его «Сияния», почитателям маленького, но даровитого Джейкоба Тремблея («Комната», «Сомния») и любителям крепких хорроров. Держите в уме, что рейтинг фильма — «18+».

Что пишет сам Стивен Кинг:

— Первые реакции на «Доктор Сон» — не что иное, как чистый восторг. Я очень рад за Майка Флэнагана и весь актерский состав.

«Мысленный волк»


Когда: с 9 ноября

Где: Falcon Club Бутик Кино, «Центральный»

Режиссер: Валерия Гай Германика

О чем кино: о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной матерью историей о волке-людоеде. На философском уровне это размышление об утерянной чистоте помыслов, которая является главным условием гармонии человеческого существования, и еще одна иллюстрация пословицы — «Сон разума рождает чудовищ»

Почему смотрим: режиссер сериала «Школа» или картины «Все умрут, а я останусь» после пятилетнего перерыва вернулась в большое кино с премьерой «Мысленного волка» — про внутреннего волка в каждом из нас, про «человек человеку волк» — на «Кинотавре». Ничего иного, кроме очередной кинопровокации, от автора, по сути, и не ждали. Вуаля! Один из главных фриков российского кино Гай Германика выдала кинопритчу, с серьезным лицом заверяя, мол, ну какой же это хоррор? А вот судя по трейлеру и отзывам первых критиков, у нее получился самый что ни на есть мистический ужастик: дом на отшибе, зима, теплые свитеры и мертвые волки. Если любите зловещие сказки, вас уже ждут в кинотеатрах. Кстати, фанатов Юли Высоцкой — тоже.

Что пишут критики:

— Почти всегда остроумная, порою страшная и по-своему красивая притча поди пойми о чем. Режиссер и сценарист в хорошей форме, а содержание будьте добры придумать сами (Егор Москвитин, Esquire).

— «Мысленный волк» — это экранизированное липкое предчувствие тотального апокалипсиса — того, о котором предупреждали древние, и он настанет совсем скоро, грозит Гай Германика (Егор Беликов, Forbes).

«Так сказал Чарли»


Когда: 9 ноября, 19.10

Где: «Ракета»

Режиссер: Мэри Хэррон

О чем кино: молодой аспирант пишет работу о серии убийств, совершенных девушками из секты «Семья». Основателем этой банды был Чарльз Мэнсон, приговоренный к смертной казни. Аспирант посещает тюрьму, где отбывают пожизненное заключение три девушки, члены секты. Он пытается прояснить многие неувязки в этой запутанной истории. Заставив женщин еще раз пережить события прошлого, он сталкивается с новыми жуткими подробностями, ранее не известными ни следствию, ни средствам массовой информации.

Почему смотрим: громкая биографическая драма о темных делах «Семьи» Мэнсона, о которых минскому зрителю громко рассказали Тарантино и Франко, от режиссера «Американского психопата». Одна из трех главных женских ролей досталась «одичалой» из «Игры престолов» — Ханне Мюррей, а самого печально известного Чарли сыграл Мэтт Смит, знаменитый ролью 11-го Доктора в сериале «Доктор Кто». Фильм уже показывали в Минске в мае, но вот еще один сеанс как дополнительный повод его все-таки посмотреть.

Что пишут критики:

«Это потрясающее произведение американского кинематографа, основанное на событиях в Калифорнии, рассказывающих о смерти эпохи, предвещающей потерю надежды нации» (Jennie Kermode, Eye for Film).

«Хэррон решает сосредоточиться не на жертвах, а на том, как дикие убийства повлияли на женщин, которые их совершали» (Kristy Puchko, Pajiba).

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Теги: Минск
 
 
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В Минске продолжается «Лістапад», но прокатные новинки по четвергам никто не отменял. Что смотреть уже на этих выходных, рассказываем. В программе - продолжение...
 
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