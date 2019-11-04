Минэкономики ожидает роста ВВП в четвертом квартале

Источник материала: Ежедневник





Министерство экономики Беларуси ожидает роста ВВП в последнем квартале 2019 года благодаря транспортной сфере и сельскому хозяйству, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.

"Мы видим, что отрасли, которые в этом году являются драйверами ВВП, в принципе сохранят свою динамику, а некоторые из них могут добавить. Наибольший прирост ждем от транспорта, в этом году впервые за несколько лет наблюдается рост пассажиропотока (причем на всех видах транспорта)", - отметил Дмитрий Крутой.

Вместе с тем наблюдается снижение объема грузооборота - это связано с трубопроводным транспортом и проблемой грязной нефти из России. "Но наши транспортники видят возможность перекрыть это поставками других видов грузов, в первую очередь строительных материалов, черных металлов", - пояснил министр.

В Минэкономики также полагают, что теплый октябрь положительно сказался на результатах работы белорусских аграриев, передает БЕЛТА..

Кроме того, прогнозируется рост розничной торговли. "Традиционно IV квартал - это предновогодние праздники, различные акции, ярмарки. Розничная торговля и так сейчас демонстрирует высокие темпы, является, по сути, ключевым драйвером нашего развития с точки зрения внутреннего спроса. С учетом уровня зарплат мы надеемся, что эти темпы сохранятся", - пояснил Дмитрий Крутой.

Что касается итогов работы экономики за 9 месяцев, то среди невыполненных ключевых параметров темп роста ВВП и экспорта.

"На ВВП повлияли уже много раз называвшие причины, связанные с грязной нефтью, также это отмена поставок темных нефтепродуктов из Российской Федерации и падение экспортных цен на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты", - рассказал министр.

При этом уровень заработной платы по итогам 9 месяцев выше, чем прогнозировалось по итогам 2019 года. "Если будет еще определенная добавка в четвертом квартале, то это улучшит параметры реальных денежных доходов населения", - отметил Дмитрий Крутой.

В январе-сентябре также выполнено задание по привлечению прямых иностранных инвестиций. Инвестиции направлены в такие проекты, как Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", строительство Нежинского ГОКа, строительство Белорусской национальной биотехнологической корпорации. По словам министра, работа на этих объектах идет по графику.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минэкономики ожидает роста ВВП в четвертом квартале Министерство экономики Беларуси ожидает роста ВВП в последнем квартале 2019 года благодаря транспортной сфере и сельскому хозяйству, сообщил министр экономики...

Он также отметил сбалансированность внешней торговли и положительное сальдо в размере больше полмиллиарда долларов.