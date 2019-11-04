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Беларусь оказалась в числе лидеров в СНГ по развитию цифровой экономики

05.11.2019 15:22 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси наблюдается бум развития электронной экономики. Более 71% компаний в стране используют цифровые технологии для автоматизации работы с клиентами. По уровню цифровизации республика обошла Украину и достигла уровня России. Таковы результаты исследования цифровизации бизнеса, в котором приняли участие 938 белорусских компаний.

Согласовано исследованию, 55% компаний работают с программами бухгалтерского учета. Интересно, что около 6% самостоятельно разработали «под себя» программное обеспечение. Каждая десятая компания использует CRM-системы, а 31% предприятий о них осведомлены. Самая популярная из них – «Битрикс24», которая занимает 40% белорусского рынка. Всего ею пользуется 4% всех компаний в стране. На втором месте – решения на базе 1C, а на третьем – amoCRM.

«Беларусь за последнее время достигла больших успехов в сфере цифровизации бизнеса. Для сравнения, в Украине 32% компаний знают о CRM, а около 6% – ими пользуются. В России 36% предприятий слышали о программах для автоматизации деятельности, а 14% – их уже внедрили. Беларусь находится на высоком уровне в сравнении с соседними странами и входит в число лидеров в СНГ», – подчеркнула директор белорусского офиса «1С-Битрикс» Полина Ганкович.

Больше всего разбираются в автоматизации бизнес-процессов IT-компании, оптовики и дистрибьюторы, а меньше всего – строительные компании и ритейлеры. Наиболее продвинутые предприятия-пользователи находятся в Минске и Могилевской области. Системы CRM обычно используют руководители, менеджеры среднего звена и специалисты.

В последние годы активно растет рынок CRM от вендоров. Две трети компаний внедрили CRM в течение последних трех лет. Регионы внедряют системы для автоматизации медленнее, чем Минск. В столице более половины (53%) компаний выбирают готовое программное обеспечение.

Больше всего CRM от вендоров востребованы у крупных компаний. В 53% компаний, которые автоматизируют свою работу, действует отдел маркетинга. «Это говорит о том, что инициаторами внедрения CRM сейчас выступают не только продавцы, но и маркетологи. Что интересно, компании смотрят друг на друга. Если одна компания внедряет, то за ней следуют и другие. И эта мода подтягивает компании из той или иной отрасли», – обратила внимание Полина Ганкович.

Чаще всего компании внедряют CRM для сбора и хранения информации, повышения эффективности менеджеров и автоматической фиксации обращений. Исследование показало, что после внедрения CRM компании решили свои задачи на 80-88%. «Респонденты отметили рост эффективности практически по всем поставленным целям», – пояснили авторы исследования.

Исследование провела компания SATIO в августе 2019 года. В нем приняли участие представители 938 белорусских компаний. В выборку попали предприятия разных размеров со всех регионов страны. Опрашивались руководители компаний или их подразделений.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси наблюдается бум развития электронной экономики. Более 71% компаний в стране используют цифровые технологии для автоматизации работы с клиентами. По...
 
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