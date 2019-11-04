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Volkswagen приступил к выпуску электрического хэтчбека ID.3

05.11.2019 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже представленный на сентябрьском автосалоне во Франкфурте электромобиль ID.3 встал на конвейер завода Volkswagen в немецком Цвиккау. Через пару лет предприятие должно стать самым крупным электромобильным производством в Европе.


Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 миллиарда евро. Перестроив площадку по производству автомобилей с ДВС, Volkswagen фактически создал новый завод, где в процессе производства не выделяется углекислый газ — например, при производстве зарядных батарей для ID.3 используется исключительно возобновляемая энергия, сообщает пресс-служба немецкого производителя.


Завод в Цвиккау оборудован 1700 роботами, автономной транспортной системой и полностью автоматизированным процессом производства. Обучение для 8 тысяч сотрудников заняло 13 тысяч учебных дней.


В открытой продаже ID.3 появится следующем летом, причем к настоящему моменту 35 тысяч человек уже сделали предзаказ на хэтчбек и внесли предоплату. В Европе цены будут начинаться от 30 тысяч евро.


По планам Volkswagen, уже в следующем году на заводе в Цвиккау будет произведено 100 тысяч электромобилей, а с 2021 года его производительность составит 330 тысяч единиц. К тому времени концерн собирается наладить выпуск уже шести моделей электромобилей. К 2022 году производство электромобилей планируется наладить еще на двух заводах — в Эмдене и Ганновере.

 
 
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Уже представленный на сентябрьском автосалоне во Франкфурте электромобиль ID.3 встал на конвейер завода Volkswagen в немецком Цвиккау.
 
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