|
Volkswagen приступил к выпуску электрического хэтчбека ID.3
Источник материала: Tut.by
Уже представленный на сентябрьском
Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 миллиарда евро. Перестроив площадку по производству автомобилей с ДВС, Volkswagen фактически создал новый завод, где в процессе производства не выделяется углекислый газ — например, при производстве зарядных батарей для ID.3 используется исключительно возобновляемая энергия, сообщает пресс-служба немецкого производителя.
Завод в Цвиккау оборудован 1700 роботами, автономной транспортной системой и полностью автоматизированным процессом производства. Обучение для 8 тысяч сотрудников заняло 13 тысяч учебных дней.
В открытой продаже
По планам Volkswagen, уже в следующем году на заводе в Цвиккау будет произведено 100 тысяч электромобилей, а с 2021 года его производительность составит 330 тысяч единиц. К тому времени концерн собирается наладить выпуск уже шести моделей электромобилей. К 2022 году производство электромобилей планируется наладить еще на двух заводах — в Эмдене и Ганновере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже представленный на сентябрьском автосалоне во Франкфурте электромобиль ID.3 встал на конвейер завода Volkswagen в немецком Цвиккау.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)