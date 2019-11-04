Мэттью Макконахи только появился в Instagram, а у него уже почти 700 тысяч подписчиков

Источник материала: Tut.by

Вслед за Дженнифер Энистон еще одна голливудская звезда первой величины завела аккаунт в инстаграм: в день своего 50-летия в социальной сети зарегистрировался Мэттью Макконахи.

Актер уже подписался на свою жену, несколько десятков коллег, друзей и благотворительных организаций (Макконахи — известный филантроп) и опубликовал первый пост.

В полуминутном видео Мэттью объясняет, почему наконец-то решил присоединиться к инстаграму: «Послушайте, это моя первая попытка поделиться собой и своим взглядом на мир, и я немного нервничаю из-за этого, потому что, честно говоря… я знаю, что хочу иметь монолог, я не уверен, что хочу иметь диалог… Мне интересно увидеть, позабавит ли вас это, заставит задуматься или расчувствоваться — надеюсь, все сразу».

Всего за 20 часов пост Мэттью набрал более миллиона просмотров, а на его аккаунт подписалось почти 700 тысяч пользователей.