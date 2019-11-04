ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мэттью Макконахи только появился в Instagram, а у него уже почти 700 тысяч подписчиков

05.11.2019 15:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вслед за Дженнифер Энистон еще одна голливудская звезда первой величины завела аккаунт в инстаграм: в день своего 50-летия в социальной сети зарегистрировался Мэттью Макконахи.

Актер уже подписался на свою жену, несколько десятков коллег, друзей и благотворительных организаций (Макконахи — известный филантроп) и опубликовал первый пост.

В полуминутном видео Мэттью объясняет, почему наконец-то решил присоединиться к инстаграму: «Послушайте, это моя первая попытка поделиться собой и своим взглядом на мир, и я немного нервничаю из-за этого, потому что, честно говоря… я знаю, что хочу иметь монолог, я не уверен, что хочу иметь диалог… Мне интересно увидеть, позабавит ли вас это, заставит задуматься или расчувствоваться — надеюсь, все сразу».

Всего за 20 часов пост Мэттью набрал более миллиона просмотров, а на его аккаунт подписалось почти 700 тысяч пользователей.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер уже записал первое видео, подписался на Риз Уизерспун, Сальму Хайек и Джастина Бибера.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Повышение пенсионного возраста многих сведет раньше времени в могилу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика