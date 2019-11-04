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Мэттью Макконахи только появился в Instagram, а у него уже почти 700 тысяч подписчиков
Источник материала: Tut.by
Вслед за Дженнифер Энистон еще одна голливудская звезда первой величины завела аккаунт в инстаграм: в день своего 50-летия в социальной сети зарегистрировался Мэттью Макконахи.
Актер уже подписался на свою жену, несколько десятков коллег, друзей и благотворительных организаций (Макконахи — известный филантроп) и опубликовал первый пост.
В полуминутном видео Мэттью объясняет, почему наконец-то решил присоединиться к инстаграму: «Послушайте, это моя первая попытка поделиться собой и своим взглядом на мир, и я немного нервничаю из-за этого, потому что, честно говоря… я знаю, что хочу иметь монолог, я не уверен, что хочу иметь диалог… Мне интересно увидеть, позабавит ли вас это, заставит задуматься или расчувствоваться — надеюсь, все сразу».
Всего за 20 часов пост Мэттью набрал более миллиона просмотров, а на его аккаунт подписалось почти 700 тысяч пользователей.
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Актер уже записал первое видео, подписался на Риз Уизерспун, Сальму Хайек и Джастина Бибера.
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