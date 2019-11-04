Сегодня в Минске презентована «Платформа независимого профсоюза РЭП». Это требования к властям Беларуси в трудовой, социальной и государственной сферах.





Профсоюз РЭП намерен максимально распространить документ, создать экспертные группы по четырем направлениям и организовать сбор подписей. По мнению разработчиков, нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, чтобы заставить власть разговаривать с собой.





- Эти требования – не только мнение региональных представителей РЭП. Последние полгода мы анализировали проблемы, с которыми приходили к нам люди, проблемы, которые не дают дышать обществу. Мы обращаемся к нему: если общество захочет зваться людьми, то это шанс сделать жизнь лучше, безо всяких глупостей от БТ и власти, - отметил лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.





Лидер профсоюза подчеркнул, что ряд требований не влекут за собой никаких экономических затрат, например, отмена декрета №5, изменение Трудового кодекса, отмена дорожного сбора.





- Сегодня мы только начинаем работу. Это пластинка долгоиграющая, - добавил Федынич.





Бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов считает, что платформа попала прямо в десятку:





- Профсоюз РЭП попадает в десятку. Момент для появления платформы выбран очень удачно. Выборы представляют игру с известным концом. Известны даже должности, которые они займут в новой Палате представителей.





По мнению профессора, парламентская кампания проходит на фоне «еще одной опасности – углубленной интеграции».





- Режиссеры на высшем уровне решают свои задачи, возможно, аншлюса Беларуси в состав России. Повлиять на это мы никак особенно повлиять не можем. Кампания, которая зарождается, отражает глубинные интересы трудящихся, - подчеркнул Михаил Пастухов.





Доктор юридических наук подробнее остановился на плюсах платформы профсоюза РЭП:





- Первое, самое важное попадание, - профсоюз требует прекратить позорную практику срочных трудовых контрактов, фактически крепостного права. Я бы сказал, даже рабской доли – государство ставит граждан в жесткую зависимость, принуждая к рабскому труду.





Работников держат на голодном пайке, люди получают нищенские подачки с барского стола. Мы должны получать столько же, сколько получают в Бельгии, Франции, Польше.





Профсоюз выходит за рамки собственно трудовых отношений и говорит о том, что нам надо проявить более внимания о здоровье и благополучии семей. Люди не видят, ради чего жить.





Михаил Пастухов считает крайне важной и актуальной темой реформирование судебной системы:





- За три месяца мы сможем полностью обновить судейский состав. И для подстраховки нам нужен суд присяжных.





Исполняющая обязанности председателя профсоюза РЭП Зинаида Михнюк говорила о своем, о женском:





- Независимые профсоюзы не могут отмежеваться от политики, потому что достойная жизнь, достойная зарплата – это политика. Хочу сказать за белорусских женщин, что нас очень волнует вопрос о страховом стаже.





Очень многие женщины попали в ловушку, когда из страхового стажа убирают учебу, время по уходу за ребенком. Женщинам, которые имеют 39 лет общего стажа, говорят: приходите в 60 лет – назначим вам социальную пенсию.





Тут нельзя прожить за нормальную пенсию, а женщинам предлагают социальную пенсию.





Представитель РЭП по Минску и Минской области Игорь Комлик сделал упор на пенсионной реформе:





- Увеличен пенсионный возраст, а условия труда, здоровье людей оставляют желать лучшего. Белорусские пенсионеры обречены на нищенское существование и подачки от государства.





Мы будем обращаться к гражданам, собирать подписи, возможно, появятся дополнительные требования к правительству. Возникнет вопрос: как реализовать? Если мы станем правительством, мы скажем, как решать проблемы. Хотя ответы у нас есть.





Василий Береснев, представитель РЭП в Орше, подчеркнул, что платформа активно обсуждалась не только в Орше и районе, но и в Круглянском, Горецком районах:





- Нам надо дойти до трудовых коллективов, чтобы непосредственно получили доступ к информации, обсудили – и на местном уровне стали требовать выполнения требований.





Василий Завадский, исполнительный директор учреждения «ТаймАкт» подробно остановился на проблемах медицины:





- Система здравоохранения сама страдает серьезными хроническими болезнями. Мы наблюдаем разрыв между декларированной в Конституции бесплатной медициной и фактической необходимостью платить за все медобследования: либо жди несколько месяцев, либо иди и плати.





В госСМИ рассказывают, какое дорогое оборудование закупается для медицинских учреждений, но тогда почему людям приходится ждать по несколько месяцев даже УЗИ?





Лукашенко говорил, что его не беспокоит отъезд врачей. А следовало бы: это тоже очень большая хроническая болезнь, врачи уезжают за границу, где получают достойную зарплату.





Чрезвычайно серьезной проблемой является бытовая и системная коррупция в системе здравоохранения: мы видели по государственному телевидению, как изымали сотни тысяч долларов у чиновников от медицины.





Василий Завадский считает, что «не панацеей, но одним из выходов является страховая медицина».







