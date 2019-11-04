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"Суровый беларус" захотел стать президентом. А вы о нем еще помните?

05.11.2019 15:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Человек-мем Виталий Зелковский, известный как «суровый беларус», написал на своей странице ВКонтакте, что решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.

Виталий Зелковский разместил коллаж, в котором сравнивает себя с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сходство первых букв фамилии позволит ему строить кампанию по аналогии с украинской.


Коллаж Виталий Зелковский /ВКонтакте

Напомним, Зелковский долгое время проработал в ЕС, поэтому намерен применить знания для улучшения жизни в Беларуси.

«Моими задачами будут модернизация экономики, реформы в политической системе и улучшение трудового и социального законодательства», написал он.

«Суровый беларус» обещает информировать о ходе кампании на своей странице.

Виталий Зелковский прославился в начале десятилетия. В 2013 году в интернете заметили его туристические фото. В ходе поездок по Европе и не только он делал селфи на фоне достопримечательностей с суровым выражением лица. Позднее он вернулся и теперь постоянно живет в Беларуси.
 
 
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Человек-мем Виталий Зелковский, известный как «суровый беларус», написал на своей странице ВКонтакте, что решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента...
 
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