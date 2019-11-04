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Подзарядки и кондиционеры в вагонах. Каким будет "Штадлер" для метро

05.11.2019 14:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тестовые заезды первого электропоезда в столичной подземке начались в апреле этого года.



Об особенностях новой техники, ее конструировании, производстве и эксплуатационных характеристиках на пресс-конференции в электродепо «Могилевское» рассказал директор ЗАО «Штадлер Минск» Филипп Брунер, передает «Минск-Новости».

— В конструкции этих составов заложены самые прогрессивные технологии, а также улучшенные технико-экономические показатели, — отметил Ф. Брунер. – В их числе использование таких инноваций, как алюминиевый кузов и асинхронный двигатель, что позволит существенно увеличить нормативный срок службы и пробег.

Гарантийный срок эксплуатации поездов составляет 560 тыс. километров пробега. В конструкции кузова вагона, изготовленного из алюминиевых сплавов, используются звукопоглощающие материалы, которые позволяют снизить уровень шума как в пассажирском салоне, так и в кабине машиниста поезда.

 Салон и кабина оснащены системой кондиционирования воздуха. Головные вагоны новых электропоездов оборудованы откидными телескопическими трапами для оперативной и безопасной эвакуации пассажиров в случае чрезвычайных обстоятельств. 

Для обеспечения контроля и безопасности движения, снижения расхода электроэнергии и соблюдения интервалов движения электропоезда оборудованы системой автоведения. Основные ее функции заключаются в соблюдении графика движения поездов и автоматической остановке поезда на станциях, оборудованных защитными барьерами.

Ф. Брунер также заявил, что благодаря разработке и производству новой электрички для минской подземки, у компании «Штадлер Минск» появились хорошие перспективы для сотрудничества с метрополитенами стран СНГ. Прежде всего это касается городов России, Грузии и Азербайджана, в которых схожая с Минском инфраструктура и аналогичная колея шириной 1,52 м.

— Сочлененная конструкция и межвагонные проходы позволят пассажирам передвигаться по всему составу и во время поездки, — продолжил Ф. Брунер. — На кузове головного и в салоне каждого вагона установлены видеокамеры, точки для подзарядки электронных дивайсов. В каждом составе имеются специально приспособленные места для инвалидов-колясочников. Для связи с машинистом в зонах для людей с ограниченными возможностями и в переходах размещены устройства связи «пассажир-машинист».

Длина четырёхвагонного поезда составляет 78,65 м, пятивагонного – 97,65 м, количество мест для сидения – 168 и 212 соответственно. Максимальная ширина вагона составляет 2,65 м, а высота — 3,69 м. Максимальная скорость на перегонах 79-80 км/час.


— Как известно, в начале 2017 года с ЗАО «Штадлер Минск» был заключен контракт на разработку, производство и поставку десяти электричек, из них шесть 4-вагонных и четыре 5-вагонных, — сообщил директор предприятия «Минский метрополитен Владимир Сотников. — В тендере участвовали фанипольское предприятие, а также два российских. В соответствии с контрактом до конца текущего года в распоряжение минской подземки поступит шесть 4-вагонных поезда, остальные во втором квартале 2020 года. 

На сегодняшний день в распоряжении метро уже имеются три электрички. Испытания их проходят на действующих линиях. На первых этапах тестовые поездки осуществлялись в ночное время, а затем в дневное, в часы с наименьшей интенсивностью движения поездов. 

В испытаниях и сертификационных мероприятиях участвовали представители компании ЗАО «Штадлер Минск» с привлечением компетентных специалистов испытательных центров и лабораторий в области железнодорожного транспорта и метрополитенов Беларуси и России.

Сотников также подчеркнул, что новые 4-вагонные электрички в первую очередь предназначены для строящейся третьей линии метро. Они более адаптированы под защитные экраны, которые будут монтироваться на ее станционных комплексах, а также для использования системы автоведения. На первых двух линиях эта система не будет задействована. Пока прорабатывается и остается открытым и вопрос установки ДАС (двери автоматические станционные) на Московской и Автозаводской линиях.

— Во-первых, они возводились без учета использования данного оборудования, во-вторых, оно весьма дорогостоящее и сложное в плане технологии монтажа на действующих станциях, — подчеркнул В. Сотников.

Демонстрационная поездка на новом составе по Автозаводской линии не могла не впечатлить представителей СМИ. По большому счету, комфорт для пассажиров и машиниста, сквозной проход через все вагоны, их оснащение, стильное оформление салона, информационные системы, бесшумность и плавность хода — все это и многое другое соответствует настоящему европейскому уровню! И в скором времени в этом на личной практике смогут убедиться жители и гости столицы.

Как выяснилось, во время испытаний электричек использовался балласт в виде мешков с песком. В общей сложности на 4-вагонные составы помещался груз общим весом около 80 т. В процессе обкатки и сертификации 5-вагонных поездов он будет увеличен до 120 т. 

По словам В. Сотникова, ориентировочная стоимость 4-вагонного состава 11, 5 млн рублей. Электрички приобретаются за счет кредитных средств банков и при поддержке Мингорисполкома. Тестовые заезды и приемка новой техники продолжатся до конца текущего года. Обслуживание первых двух линий планируется начать в первом квартале 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Тестовые заезды первого электропоезда в столичной подземке начались в апреле этого года.
 
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