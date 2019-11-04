"Если ничего не делать со старой экономикой, ресурсов на новую не хватит"

Меры по защите внутреннего рынка бессмысленны

Роль углеводородов в развитии экономики уходит на второй план, уступая место цифровой экономике и экономике знаний.





− В центре экономической политики мы ставили вопросы борьбы за дешевые нефть и газ. А сейчас не только для развития, но даже для выживания экономики эти вопросы перестают быть критическими, − подчеркнул первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на открытии «Кастрычніцкага эканамічнаго форума».





Кроме содействия развитию новых отраслей и выводу на первое место интеллектуальных продуктов, информационные технологии и экономика знаний удешевляют и делают менее сложными даже традиционное материальное производство. Технологии обходят создаваемые государственной политикой ограничения, вынуждают экономику меняться.





Александр Турчин напомнил, как цифровые технологии перечеркнули усилия белорусских властей по защите отечественных производителей и внутреннего рынка от нашествия импортных товаров.





− Мы годами, как могли, оберегали внутренний рынок от чужих товаров, той же легкой промышленности. Но появились платформы, на которых наши граждане стали заказывать товары, − и стало ясно, что все прежние меры по так называемой защите внутреннего рынка бессмысленны и бесполезны. Цифровизация вкупе с роботизацией ставит крест на этих усилиях, − отметил первый заместитель премьер-министра.





Он подчеркнул, что государственной политике остается либо подстроиться под нужды прогресса, либо игнорировать их. В первом случае прогресс ускорится, как это было с ПВТ, который уже вносит существенный вклад в рост ВВП и замедляет утечку мозгов из страны. В случае игнорирования грядущих изменений прогресс пройдет мимо государства.





− Следующая пятилетка в Беларуси должна стать и по названию, и по духу, и по содержанию цифровой. Это предполагает осознание того, что цифровые технологии меняют производственные, логистические, торговые, финансовые и в целом

экономические процессы, − считает Александр Турчин.







Откуда взять ресурсы?





Названный первым заместителем премьер-министра путь может открыть для отечественной экономики хорошие перспективы. Но для этого придется полностью перекроить экономические процессы, ориентиры и условия. Ведь основную роль все еще играет традиционная экономика и ничто пока не предвещает существенных изменений.





Вадим Иосуб в комментарии Завтра твоей страны. − Теоретически так называемая новая экономика могла бы расти быстрей. Но для этого ей нужны ресурсы – человеческие, финансовые. У нас очень большую долю дефицитных ресурсов отвлекает на себя неэффективная традиционная экономика, − объясняет старший аналитик «Альпари»в комментарии





Если радикально сократить практику дотаций, субсидий и директивных кредитов, которые уходят на неэффективное производство, можно было бы освободившиеся деньги направить на развитие альтернативной современной экономики.





− Вопрос новой экономики надо решать комплексно с вопросом старой: решить, что делать с неэффективными предприятиями, с накопленными ими плохими долгами. Если не принимать никаких решений по поводу старой экономики, то ресурсов будет недостаточно для быстрого роста новой, − считает Вадим Иосуб.





В частности, изменения невозможны без закрытия убыточных госпредприятий, переобучения и переквалификации работающих там людей, которые могли найти себе место в новой экономике.