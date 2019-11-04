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"Если ничего не делать со старой экономикой, ресурсов на новую не хватит"
Источник материала: Партизан
Первый заместитель премьер-министра хочет увидеть расцвет цифровой экономики в ближайшие пять лет. Справятся ли власти с этим?
Меры по защите внутреннего рынка бессмысленны
Роль углеводородов в развитии экономики уходит на второй план, уступая место цифровой экономике и экономике знаний.
− В центре экономической политики мы ставили вопросы борьбы за дешевые нефть и газ. А сейчас не только для развития, но даже для выживания экономики эти вопросы перестают быть критическими, − подчеркнул первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на открытии «Кастрычніцкага эканамічнаго форума».
Кроме содействия развитию новых отраслей и выводу на первое место интеллектуальных продуктов, информационные технологии и экономика знаний удешевляют и делают менее сложными даже традиционное материальное производство. Технологии обходят создаваемые государственной политикой ограничения, вынуждают экономику меняться.
Александр Турчин напомнил, как цифровые технологии перечеркнули усилия белорусских властей по защите отечественных производителей и внутреннего рынка от нашествия импортных товаров.
− Мы годами, как могли, оберегали внутренний рынок от чужих товаров, той же легкой промышленности. Но появились платформы, на которых наши граждане стали заказывать товары, − и стало ясно, что все прежние меры по так называемой защите внутреннего рынка бессмысленны и бесполезны. Цифровизация вкупе с роботизацией ставит крест на этих усилиях, − отметил первый заместитель премьер-министра.
Он подчеркнул, что государственной политике остается либо подстроиться под нужды прогресса, либо игнорировать их. В первом случае прогресс ускорится, как это было с ПВТ, который уже вносит существенный вклад в рост ВВП и замедляет утечку мозгов из страны. В случае игнорирования грядущих изменений прогресс пройдет мимо государства.
− Следующая пятилетка в Беларуси должна стать и по названию, и по духу, и по содержанию цифровой. Это предполагает осознание того, что цифровые технологии меняют производственные, логистические, торговые, финансовые и в целом
экономические процессы, − считает Александр Турчин.
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