Если завтра война: кто поможет России в конфликте с Западом? Путин дал ответ









Президент РФ Владимир Путин дал неожиданный ответ на этот вопрос. России не поможет никто, кроме ее «армии и народа». В противостоянии с США современной России, действительно, ничего не остается, кроме как полагаться только на собственные силы.





После распада СССР мощь России сократилась по всем направлениям, однако в военном плане страна по-прежнему оставалась второй в мире. Именно из-за наличия сильной армии США всячески блокируют Россию, но в то же время не могут вступить в ней в открытую борьбу, так как прекрасно понимают, что таким образом могут навлечь на себя большие неприятности.





Сухопутные войска России до сих пор остаются сильными, обладают большим количеством танков и бронетехники. Например, на вооружение успешно принят передовой основной боевой танк Т-14 «Армата», ранее в сухопутные войска поступили танки Т-90 и другие.





Если страна решит начать наступление, имеющихся у нее сил будет достаточно, чтобы с легкостью разделаться со всей Европой, которая не сможет воспрепятствовать этому без помощи США.





Сильными также считаются ВКС России. Они единственные, не считая США, обладают стратегическими бомбардировщиками. Российские Ту-95 и Ту-160 наводят страх на Америку, а Су-35, находящиеся на вооружении у России, считаются самыми передовыми истребителями и могут смело конкурировать с F-22.









В настоящее время в России полным ходом идет разработка истребителей пятого поколения Су-57, их вот-вот примут на вооружение.





Заметнее всего сократилась мощь российского флота, так как после распада СССР страна утратила возможность создавать крупные корабли и тем более авианосцы.





Однако Россия не отказывается от своей мечты об авианосце, сейчас страна развивает средние и малые корабли, а в сфере атомных подводных лодок ей до сих пор нет равных.





Помимо трех родов войск, Россия обладает еще одной силой, на которую можно положиться — ракетные войска стратегического назначения, представляющие собой главную силу устрашения.





На вооружении у них находится большое количество ракет с ядерными боеголовками. Если Россия будет оставаться на том же уровне, США не осмелятся ее провоцировать.