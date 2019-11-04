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Евро совсем сдал

05.11.2019 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 ноября на Белорусской валютно-фондовой бирже второй раз подряд евро и доллар подешевели к белорусскому рублю.

Российский рубль завершил торги на валютной бирже в Минске на максимуме за 40 дней, но благодаря укреплению к евро и доллару белорусский рубль подорожал к корзине валют на 0,04%.

Курс доллара опустился всего на 0,0002 рубля до 2,0413 BYN/USD, но этого хватило, чтобы оказаться на минимуме за 13 дней.

Курс евро упал на 0,0085 рубля до 2,2724 BYN/EUR. За первые два дня текущей недели курс евро обвалился уже на 0,0192 BYN, а в минувшую пятницу курс евровалюты находился на максимуме за 51 день.

Курс российского рубля вырос всего на 0,0016 BYN до 3,2265 BYN/100 RUB. Это максимальное значение с 26 сентября 2019.

Центробанк России

Банк России значительно укрепил российский рубль к иностранным валютам расчётами на завтра. Так, официальный курс доллара на завтра упал на 0,78 рубля до 63,2480 российских рублей. Евро обвалился сразу на 1,06 рубля до 70,4203 российских рублей.

Это существенно ниже официальных курсов ЦБ РФ на сегодня:

64,0316 российских рублей за доллар;
71,4785 российских рублей за евро.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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5 ноября на Белорусской валютно-фондовой бирже второй раз подряд евро и доллар подешевели к белорусскому рублю.
 
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