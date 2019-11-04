США предложили $20 млн за розыск пропавшего в Иране агента ЦРУ

Об этом сообщает Radio Farda. Предполагается, что к его похищению причастны иранские власти, но официально это не подтверждено.





Награда назначена в рамках специальной программы Госдепартамента США. Отдельное вознаграждение в $5 млн, которое остается в силе, ранее предложило ФБР.





О новой награде было объявлено в годовщину захвата посольства США в Тегеране (событий 1979 года, во время исламской революции, когда десятки людей оказались в заложниках в здании дипломатического представительства, они были освобождены лишь в 1981 году).





Семья Левинсона, которая считает, что он находится в «заложниках» у иранских властей, призвала Тегеран его освободить.





Министерство финансов США также ввело санкции в отношении некоторых иранских чиновников, которых считает причастными к теракту в 1983 году в Бейруте (тогда при взрыве в здании, где размещался американский военный контингент, погибли более 200 человек, американский суд позднее заявил, что теракт организовала «Хизбалла» по указанию иранского правительства).





Роберт Левинсон в прошлом работал на ФБР (по официальным данным – до 1988 года). После отставки он стал частным детективом. В марте 2007 года он посетил иранский остров Киш (предполагалось, что поездка касалась расследования контрабанды сигарет).





Там он исчез, с тех пор его местонахождение неизвестно. В 2011 году неизвестные прислали семье его фотографию в оранжевом комбинезоне и с листом бумаги с надписью «четвертый год».













Предполагалось, что иранские власти могли захватить Левинсона, чтобы использовать его для торга с Соединенными Штатами. Но официально эта версия не была подтверждена.





Между тем в ходе журналистского расследования, которое провело агентство Associated Press, стало известно, что во время исчезновения Левинсон был агентом ЦРУ. Он прибыл на остров Киш, чтобы встретиться с неким Давудом Салахуддином – американцем, которого разыскивали по обвинениям в убийстве.





Салахуддин располагал связями во властных кругах Ирана, и Левинсон, по неофициальным данным, планировал завербовать его для американской разведки. Когда информация о связях пропавшего с ЦРУ получила подтверждение, это вызвало скандал – в частности, в связи с тем, что его миссия не была должным образом организована.









Ряд сотрудников разведки ушли в отставку, семье Левинсона ЦРУ заплатило несколько миллионов долларов в качестве компенсации.