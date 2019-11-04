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В среду и четверг назначаются дополнительные поезда через станцию «Слуцк»

05.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В среду и четверг назначаются дополнительные поезда через станцию «Слуцк»

В связи с планируемым увеличением пассажиропотока в преддверии больших выходных Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда региональных линий эконом-класса, курсирующие через Слуцк.

6 ноября:

  • №6525 Осиповичи – Солигорск (отпр. из Осиповичей в 12.07, приб. в Слуцк 14.29);
  • №6526 Солигорск – Осиповичи (отпр. из Слуцка в 17.28, приб. в Осиповичи в 19.45).
  • №6531 Осиповичи – Солигорск (отпр. из Осиповичей в 21.30, приб. в Слуцк 23.37);
  • №6203 Слуцк – Барановичи (отпр. из Слуцка в 14.42, приб. в Барановичи 17.03);
  • №6204 Барановичи – Слуцк (отпр. из Барановичей в 12.06, приб. в Слуцк 14.32).

7 ноября:

  • №6520 Солигорск – Осиповичи (отпр. из Слуцка в 4.28, приб. в Осиповичи 6.43);
  • №6525 Осиповичи – Солигорск (отпр. из Осиповичей в 12.07, приб. в Слуцк 14.29);
  • №6526 Солигорск – Осиповичи (отпр. из Слуцка в 17.28, приб. в Осиповичи в 19.45).
  • №6203 Слуцк – Барановичи (отпр. из Слуцка в 14.42, приб. в Барановичи 17.03);
  • №6204 Барановичи – Слуцк (отпр. из Барановичей в 12.06, приб. в Слуцк 14.32).


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В связи с планируемым увеличением пассажиропотока в преддверии больших выходных Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда региональных линий...
 
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