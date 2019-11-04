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В среду и четверг назначаются дополнительные поезда через станцию «Слуцк»
05.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с планируемым увеличением пассажиропотока в преддверии больших выходных Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда региональных линий эконом-класса, курсирующие через Слуцк.
6 ноября:
7 ноября:
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В связи с планируемым увеличением пассажиропотока в преддверии больших выходных Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда региональных линий...
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