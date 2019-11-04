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Рядом с площадью Победы открылось мини-кафе с чешской сладостью - трдельниками

05.11.2019 15:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно недалеко от площади Победы, на Киселева, 4 открылось мини-кафе Trdlo House. Там продают популярную в Чехии и некоторых других странах сладость — трдельники. Поинтересовались ценами на выпечку и кофе.


Это проект учителя музыки и бизнесмена Виталия Лапковского, у которого примерно год назад появился фудтрак с этой же сладостью (мы о нем писали). Еще во время нашего интервью в июне Виталий анонсировал запуск стационарного мини-кафе и процесс тогда был на стадии оформления документов. Заработал проект осенью.

Помещение совсем маленькое, 14 «квадратов». Работает в основном в формате to go (на вынос), но несколько человек у барной стойки присесть могут.



Продают в заведении сладкие трдельники и более сытный вариант — хот-дог. Цены следующие: классический трдельник (с корицей) — 3 и 3,5 рубля, с маком или кокосом — 3,5 и 4 рубля, сырный — 4 и 4,5 рубля. Трдельники в форме конуса стоят чуть дешевле — 3 и 3,5 рубля (вкусы: корица, кокос, мак). За хот-дог в трдельнике нужно отдать 5 рублей.

Чай стоит 2 рубля (черный и зеленый, имбирный — 3). Большой капучино — 3,5 рубля, большой латте — 4 рубля.


Мини-кафе на Киселева, 4 работает с 8.00 до 22.00 с понедельника по пятницу и с 10.30 до 22.00 в субботу и воскресенье.

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Недавно недалеко от площади Победы, на Киселева, 4 открылось мини-кафе Trdlo House. Там продают популярную в Чехии и некоторых других странах сладость - трдельники....
 
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