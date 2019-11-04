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«Тот редкий момент, когда получилось». Герасименя и Цуркин поделились нежным совместным фото
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александра Герасименя показала нежное фото с мужем – Евгением Цуркиным.
Фото пловцов было опубликовано в Instagram. На нем они под водой в образах – на Александре надето вечернее платье, а на Евгении – костюм.
Спортсмены пожелали всем своим подписчикам любви.
Александра Герасименя:
Пловцы сыграли свадьбу летом 2017 года. Спустя год у супругов родилась дочь. В августе 2019 Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры.
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Новости Беларуси. Александра Герасименя показала нежное фото с мужем – Евгением Цуркиным. Фото пловцов было опубликовано в Instagram. На нем они под водой в образах...
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