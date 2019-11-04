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Стрит-арт со смыслом. Огромное граффити от МЧС появилось на стене дома в Воложине

05.11.2019 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О своих требованиях все чаще громогласно заявляют работники МЧС. И их слово проявляется в творчестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрит-арт со смыслом. Огромное граффити от МЧС появилось на стене дома в Воложине

Это и заметно, и красиво, и воспринимается одинаково понятно взрослыми и детьми. Очередной образец полезного стрит-арта появился в Воложине. Яркий рисунок огромных размеров на стене дома сразу привлекает внимание.

Стрит-арт со смыслом. Огромное граффити от МЧС появилось на стене дома в Воложине

Александр Сивый, начальник Воложинского райотдела МЧС:
Работали совместно с исполкомом, с отделом культуры, идеологии. Наши сотрудники также принимали участие. Много работали над эскизом.

Машина именно наша, она расположена в нашей аварийно-спасательной части. Даже госномер регистрационный тоже нашего автомобиля.

Тематические граффити от МЧС появились во всех районах Минской области. Уже нанесены десятки рисунков.

Стрит-арт со смыслом. Огромное граффити от МЧС появилось на стене дома в Воложине

Люди в материале: Александр Сивый
 
 
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Новости Беларуси. О своих требованиях все чаще громогласно заявляют работники МЧС. И их слово проявляется в творчестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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