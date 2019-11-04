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«ГАИ настоятельно рекомендует водителям заранее переобуть свой автомобиль, не дожидаясь 1 декабря»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ноябре погода в любой момент может показать холодный нрав. Гололед и снег – то к чему в осеннем сезоне должны уже сейчас готовится автовладельцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ГАИ напоминает, что по правилам дорожного движения водители обязаны использовать зимние шины с 1 декабря по 1 марта. Однако строгие рамки безопасности устанавливают именно погодные условия.
Екатерина Сильченко, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:
ГАИ настоятельно рекомендует водителям заранее переобуть свой автомобиль, не дожидаясь 1 декабря.
Это касается как легкового, так и грузопассажирского транспорта, а также автобусов массой до 5 тонн. К такой резине есть и свои требования.
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Новости Беларуси. В ноябре погода в любой момент может показать холодный нрав. Гололед и снег – то к чему в осеннем сезоне должны уже сейчас готовится...
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