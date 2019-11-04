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В Светлогорске продают гостиницу со всем имуществом. Банку она досталась за долги

05.11.2019 16:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорске по улице Ленина продается одноименная гостиница со всем имуществом, сообщает комитет госимущества Гомельского облисполкома.


Площадь 5-этажного здания — более 5,4 тыс. кв. м. Просят за лот 10 млн 800 тыс. рублей.

Объект имеет все необходимые инженерные коммуникации и продается вместе с имуществом: мебелью, электротехникой и т.д.

Гостиничный комплекс включает в себя 120 гостиничных номеров различного уровня комфортности.



Продает гостиницу «Белагропромбанк», которому она досталась за долги от частного унитарного предприятия «Белая Русь».

 
 
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