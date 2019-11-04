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В Светлогорске продают гостиницу со всем имуществом. Банку она досталась за долги
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске по улице Ленина продается одноименная гостиница со всем имуществом,
Площадь 5-этажного здания — более 5,4 тыс. кв. м. Просят за лот 10 млн 800 тыс. рублей.
Объект имеет все необходимые инженерные коммуникации и продается вместе с имуществом: мебелью, электротехникой и т.д.
Гостиничный комплекс включает в себя 120 гостиничных номеров различного уровня комфортности.
Продает гостиницу «Белагропромбанк», которому она досталась за долги от частного унитарного предприятия «Белая Русь».
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Площадь 5-этажного здания - более 5,4 тыс. кв. м.
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