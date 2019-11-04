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График работы аптек 7 ноября
05.11.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> 7 ноября работают следующие аптечные учреждения Пинской ЦРА №134:
Пинская ЦРА №134 - ул.Центральная, 17б (тел. 33-08-41) - с 9.00 до 21.00
Аптека №47 - ул.Кирова, 2 (тел. 62-33-23) - с 8.00 до 18.00
Аптека №65 - пл.Ленина,4-100 (тел.62.49.49) - с 10.00 до 22.00
Аптека №237 - пр-т Жолтовского, 51 (тел. 64-03-35) - с 8.00 до 22.00
Аптека №107 - ул.Брестская,76 (тел. 61-47-00) - с 10.00 до 17.00
Н.М.Балышева,
заведующий Пинской ЦРА №137
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7 ноября работают следующие аптечные учреждения Пинской ЦРА №134: Пинская ЦРА №134 - ул.Центральная, 17б (тел. 33-08-41) - с 9.00 до 21.00 Аптека №47 - ул.Кирова, 2 (тел. 62-33-23) - с 8.00...
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