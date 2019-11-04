ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

График работы аптек 7 ноября

05.11.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> 7 ноября работают следующие аптечные учреждения Пинской ЦРА №134:

Пинская ЦРА №134 - ул.Центральная, 17б (тел. 33-08-41) - с 9.00 до 21.00

Аптека №47 - ул.Кирова, 2 (тел. 62-33-23) - с 8.00 до 18.00

Аптека №65 - пл.Ленина,4-100 (тел.62.49.49) - с 10.00 до 22.00

Аптека №237 - пр-т Жолтовского, 51 (тел. 64-03-35) - с 8.00 до 22.00

Аптека №107 - ул.Брестская,76 (тел. 61-47-00) - с 10.00 до 17.00


Н.М.Балышева,
заведующий Пинской ЦРА №137
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 ноября работают следующие аптечные учреждения Пинской ЦРА №134: Пинская ЦРА №134 - ул.Центральная, 17б (тел. 33-08-41) - с 9.00 до 21.00 Аптека №47 - ул.Кирова, 2 (тел. 62-33-23) - с 8.00...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске с 13 по 15 февраля пройдет выставка «Образование и карьера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика