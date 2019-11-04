Находка: Telegram-канал с главными скидками Минска

Источник материала: KYKY

Продолжаем рубрику «Находка»: сегодня делимся Telegram-каналом, авторы которого разыскивают акционные предложения магазинов по всему Минску и сообщают о них подписчикам. Его название – неожиданно – « Скидки Минска ».

Судя по публикациям канала, здесь собирают скидки на что угодно: косметику, одежду, обувь, аксессуары и так далее. Пост выглядит так: картинка с товаром (или иллюстрацией), на который распространяется акция, условия, нужные ссылки и места в городе, где товар можно купить. Канал обновляется одним-двумя постами каждый день.

Поиск в сети показывает, что аналогичная группа есть и в «Вайбере» (вот тут ). Контент тот же, поэтому можно выбрать более удобный мессенджер, чтобы отслеживать скидки. Или ничего не выбирать и следить за акциями и там, и здесь.

Мы составили для вас топ-5 последних скидок от минских магазинов. Держите:

Фото обложки: @jessicavwalsh.