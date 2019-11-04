ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Находка: Telegram-канал с главными скидками Минска

05.11.2019 15:57 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Продолжаем рубрику «Находка»: сегодня делимся Telegram-каналом, авторы которого разыскивают акционные предложения магазинов по всему Минску и сообщают о них подписчикам. Его название – неожиданно – «Скидки Минска».

Судя по публикациям канала, здесь собирают скидки на что угодно: косметику, одежду, обувь, аксессуары и так далее. Пост выглядит так: картинка с товаром (или иллюстрацией), на который распространяется акция, условия, нужные ссылки и места в городе, где товар можно купить. Канал обновляется одним-двумя постами каждый день.

Поиск в сети показывает, что аналогичная группа есть и в «Вайбере» (вот тут). Контент тот же, поэтому можно выбрать более удобный мессенджер, чтобы отслеживать скидки. Или ничего не выбирать и следить за акциями и там, и здесь. 

Мы составили для вас топ-5 последних скидок от минских магазинов. Держите:

Фото обложки: @jessicavwalsh.

Читайте по теме: 50 лучших средств беларуской косметики. И всё это стоит 135 долларов в сумме

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем рубрику «Находка»: сегодня делимся Telegram-каналом, авторы которого разыскивают акционные предложения магазинов по всему Минску и сообщают о них...
 
Новости дня
Новости разные
 
В среду и четверг назначаются дополнительные поезда через станцию «Слуцк»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика