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Ричард Гир станет отцом в третий раз. Он старше жены на 34 года

05.11.2019 16:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ричард Гир и Алехандра Сильва снова ждут малыша. Сейчас избранница актера находится на третьем месяце беременности, сообщает starhit.


Гир и Сильва

Вот уже второй год Ричард Гир счастлив в браке с публицистом Алехандрой Сильва. В феврале 2019-го у влюбленных родился сын Александр, а сейчас они снова ждут пополнения в семье. Об этом сообщил источник из близкого окружения пары. По его словам, Алехандра находится на третьем месяце беременности. Пока женщина не хочет афишировать интересное положение из-за раннего срока.

Напомним, что это уже третий брак голливудской звезды. В 90-х Ричард женился на топ-модели Синди Кроуфорд, но этот союз просуществовал всего четыре года. В 2002-м актер женился на еще одной модели — Кэри Лоуэлл (именно она родила Гиру первенца — сына Гектора, которому сейчас уже 19). Расстались они в 2016 году.

Ричард старше Алехандры на 34 года, но разница в возрасте их не смущает. Они ведут активный образ жизни, часто выходят в свет, а также занимаются благотворительностью: Гир и Сильва спонсируют фонд, который помогает бездомным.

 
 
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Сейчас избранница актера находится на третьем месяце беременности.
 
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