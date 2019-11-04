Незыгарь: Больной Лукашенко позвонил Путину из Эмиратов и выставил ультиматум. Тот пожелал ему здоровья

Разговор состоялся по инициативе Лукашенко.





Лукашенко, находящийся уже неделю на лечении в Эмиратах, поздравил Путина с "днём народного единства" (в России празднуется 4 ноября вместо "дня октябрьской революции" 7 ноября - прим. БП).





Незыгарь, ссылаясь на "околокремлевские" источники, сообзает, что во время телефонного разговора Лукашенко пожаловался на премьер-министра Дмитрия Медведева и Михаила Бабича «за неконструктивную переговорную позицию по дорожным картам».





И выразил уверенность, что Путин сможет до декабря разрешить вопрос компенсации в полном объеме по нефти, снизить цену на газ на 2020 года до $80 и предоставить в трехмесячный срок кредит на $3 млрд.





Только после этого возможно торжественное подписание соглашений по «углубленной интеграции» в рамках "союзного государства".





Путин внимательно выслушал собеседника и пожелал скорейшего выздоровления, утверждает Незыгарь.





По данным телеграм-канала, разговор длился 15 минут.















