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Незыгарь: Больной Лукашенко позвонил Путину из Эмиратов и выставил ультиматум. Тот пожелал ему здоровья

05.11.2019 16:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал Незыгарь сообщает о телефонном разговоре Лукашенко с Путиным.

Незыгарь: Больной Лукашенко позвонил Путину из Эмиратов и выставил ультиматум. Тот пожелал ему здоровья
Разговор состоялся по инициативе Лукашенко. 

Лукашенко, находящийся уже неделю на лечении в Эмиратах, поздравил Путина с "днём народного единства" (в России празднуется 4 ноября вместо "дня октябрьской революции" 7 ноября - прим. БП). 

Незыгарь, ссылаясь на "околокремлевские" источники, сообзает, что во время телефонного разговора Лукашенко пожаловался на премьер-министра Дмитрия Медведева и Михаила Бабича «за неконструктивную переговорную позицию по дорожным картам». 

И выразил уверенность, что Путин сможет до декабря разрешить вопрос компенсации в полном объеме по нефти, снизить цену на газ на 2020 года до $80 и предоставить в трехмесячный срок кредит на $3 млрд. 

Только после этого возможно торжественное подписание соглашений по «углубленной интеграции» в рамках "союзного государства". 

Путин внимательно выслушал собеседника и пожелал скорейшего выздоровления, утверждает Незыгарь.

По данным телеграм-канала, разговор длился 15 минут. 
 
 
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Телеграм-канал Незыгарь сообщает о телефонном разговоре Лукашенко с Путиным.
 
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