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Блогер NEXTA собирает людей в центре Минска. Но, кажется, сам туда не собирается

05.11.2019 15:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автор фильма "Лукашенко. Уголовные материалы", популярный блогер NEXTA предлагает поклонникам собраться в центре Минска.



Что это будет, радио Свабода говорит с инициатором сбора Степаном Путило.

«Я не политик»


- Это будет что-то вроде политической акции с лозунгами?

- Я не политик, и это не политическая встреча, революций никто не планирует. Это просто собрание людей. Я давно думал об этом, когда читал комментарии, предложения людей. Спусковым крючком стало эмоциональное обращение блогера MozgON о том, что настало время что-то решать вместе, обсуждать проблемы, а не только освещать происходящее.

- Почему именно сейчас?

- Сейчас идет такая предвыборная либерализация. Я пообщался с разными кандидатами, и они согласились помочь. Я просил, чтобы это было не связано с избирательной программой, чтобы там не было выступлений кандидатов. Они просто формально дают площадку для безопасного сбора людей. Пока рано говорить, что это за кандидаты, но они будут на встрече.


- Может, вас уже поддержали другие блоггеры?

- Я предложил им прийти. Точно подтвердили участие автор канала «Общество Гомель», который имеет 40 тысяч подписчиков, Сергей Петрухин и Александр Кабанов, блогер Марат Минский; надеюсь, Эдуард Пальчис подойдет.

«План участвовать в акции»


- А как вы планируете участвовать, приехать?

- Я планирую участвовать, лично или нет, пока не могу сказать. Пока не раскрывал, каким образом.

- А что, если соберутся десятки тысяч, у вас же популярный канал?

- Здесь нет расчета на большое количество людей. Здесь попытка проверить, готово ли ядро ​​подписчиков встречаться оффлайн, чтобы обсудить текущие события в стране и решать, что делать дальше. Это такой форум или сходка блогеров и их подписчиков. Я не собираюсь сильно рекламировать событие.

- Там будут какие-то выступающие с мегафоном?

- Будут, но это не главное. Люди будут между собой знакомиться, общаться, разговаривать. Там будет «банк идей», куда можно написать записку со своей. Будет какой-то розыгрыш среди лучших идей.


«Молодежь не знает политических проблем»


- Толчком стал ваш фильм «Лукашенко. Уголовные материалы », который собрал около 2 миллионов просмотров на различных платформах? Вы ожидали такого охвата?

- Я не ожидал, что он соберет столько просмотров. Но благодаря ему и начались подвижки. Такого эффекта я не ожидал. Он собрал и критику, но многие спрашивали, что же делать с этим дальше. Или мы опять уснем на 25 лет? Фильм затронул какой-то нерв у людей, у чиновников.

- А как вы думаете, в чем успех фильма, потому что раньше выходило и «Белорусская мечта», и другие фильмы подобного рода?

- Последний фильм вышел в 2011 году, это как раз «Белорусская мечта». С тех пор сильно развился YouTube, туда пришло много молодежи. Основной костяк, кому фильм понравился, - это молодежь до 25 лет. Многие просто не знали этих проблем, поэтому они были шокированы. 

Изменились алгоритмы YouTube, он начинает продвигать фильмы. Видео на всех соцсетях посмотрели 2 миллиона человек, из них на YouTube - 1,4 миллиона.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Автор фильма "Лукашенко. Уголовные материалы", популярный блогер NEXTA предлагает поклонникам собраться в центре Минска.
 
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