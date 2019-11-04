|
Блогер NEXTA собирает людей в центре Минска. Но, кажется, сам туда не собирается
Источник материала: Партизан
Автор фильма "Лукашенко. Уголовные материалы", популярный блогер NEXTA предлагает поклонникам собраться в центре Минска.
Что это будет, радио
«Я не политик»
- Это будет что-то вроде политической акции с лозунгами?
- Я не политик, и это не политическая встреча, революций никто не планирует. Это просто собрание людей. Я давно думал об этом, когда читал комментарии, предложения людей. Спусковым крючком стало эмоциональное обращение блогера MozgON о том, что настало время что-то решать вместе, обсуждать проблемы, а не только освещать происходящее.
- Почему именно сейчас?
- Сейчас идет такая предвыборная либерализация. Я пообщался с разными кандидатами, и они согласились помочь. Я просил, чтобы это было не связано с избирательной программой, чтобы там не было выступлений кандидатов. Они просто формально дают площадку для безопасного сбора людей. Пока рано говорить, что это за кандидаты, но они будут на встрече.
- Может, вас уже поддержали другие блоггеры?
- Я предложил им прийти. Точно подтвердили участие автор канала «Общество Гомель», который имеет 40 тысяч подписчиков, Сергей Петрухин и Александр Кабанов, блогер Марат Минский; надеюсь, Эдуард Пальчис подойдет.
«План участвовать в акции»
- А как вы планируете участвовать, приехать?
- Я планирую участвовать, лично или нет, пока не могу сказать. Пока не раскрывал, каким образом.
- А что, если соберутся десятки тысяч, у вас же популярный канал?
- Здесь нет расчета на большое количество людей. Здесь попытка проверить, готово ли ядро подписчиков встречаться оффлайн, чтобы обсудить текущие события в стране и решать, что делать дальше. Это такой форум или сходка блогеров и их подписчиков. Я не собираюсь сильно рекламировать событие.
- Там будут какие-то выступающие с мегафоном?
- Будут, но это не главное. Люди будут между собой знакомиться, общаться, разговаривать. Там будет «банк идей», куда можно написать записку со своей. Будет какой-то розыгрыш среди лучших идей.
«Молодежь не знает политических проблем»
- Толчком стал ваш фильм «Лукашенко. Уголовные материалы », который собрал около 2 миллионов просмотров на различных платформах? Вы ожидали такого охвата?
- Я не ожидал, что он соберет столько просмотров. Но благодаря ему и начались подвижки. Такого эффекта я не ожидал. Он собрал и критику, но многие спрашивали, что же делать с этим дальше. Или мы опять уснем на 25 лет? Фильм затронул какой-то нерв у людей, у чиновников.
- А как вы думаете, в чем успех фильма, потому что раньше выходило и «Белорусская мечта», и другие фильмы подобного рода?
- Последний фильм вышел в 2011 году, это как раз «Белорусская мечта». С тех пор сильно развился YouTube, туда пришло много молодежи. Основной костяк, кому фильм понравился, - это молодежь до 25 лет. Многие просто не знали этих проблем, поэтому они были шокированы.
Изменились алгоритмы YouTube, он начинает продвигать фильмы. Видео на всех соцсетях посмотрели 2 миллиона человек, из них на YouTube - 1,4 миллиона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор фильма "Лукашенко. Уголовные материалы", популярный блогер NEXTA предлагает поклонникам собраться в центре Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)