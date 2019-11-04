В сфере особого внимания: новоселья к празднику, избирательная кампания, новые правила безвизового туризма

Источник материала: Вороновская газета





Новоселья и открытие новых и обновленных объектов к 7 ноября стали традиционными на Гродненщине, как и повсеместно в Беларуси. В эти дни в списке – открытие детской амбулатории в молодом гродненском микрорайоне Ольшанка, детского сада в Лиде, второго производственного корпуса комплекса по выращиванию шампиньонов в Щучине, гостиницы и бюста Михаилу Казимиру Огинскому в Слониме. В областном центре, в новом микрорайоне Грандичи, открывается улица, которой присвоено имя известного краеведа, автора книг и многочисленных публикаций о Гродно Виктора Саяпина. В микрорайоне Ольшанка примет посетителей новый магазин. Новый маршрут бесконтактного троллейбуса свяжет ОАО «Гродно Азот» и Ольшанку.

Готовность этих объектов обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

В стране проходит избирательная кампания. 7 ноября состоятся выборы членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. 17 ноября – выборы депутатов Палаты представителей. С 1 ноября открыли двери избирательные участки, а 12 ноября начнется досрочное голосование.

– Важно, чтобы на избирательных участках люди получали всю необходимую информацию о кандидатах в депутаты, о том, когда могут отдать свой голос досрочно и непосредственно в день выборов, – отметил Владимир Кравцов.

С 10 ноября вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь №300. С этого дня к существующей в области безвизовой зоне присоединяются еще 5 районов – Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. Город Гродно, Гродненский, Свислочский и перечисленные выше районы туристы смогут посещать как в индивидуальном порядке, так и группами. Остальная часть области открыта для безвизового посещения туристическими группами по заранее определенным маршрутам.

– В области необходимо поэтапно реализовать план развития безвизового туризма, – поручил председатель. – Свой вклад в создание привлекательных условий для гостей региона должны внести многие сферы. Важно создать достойную туристическую инфраструктуру, удобную для проживания, питания, посещения достопримечательностей, исторических памятников, культурных мероприятий. Важно широко информировать туристов о новых правилах безвизового посещения региона, об интересных маршрутах, местах отдыха и оздоровления и многом другом. Все, что повышает туристическую привлекательность Гродненской области, нужно креативно рекламировать и продвигать.

Путешественникам предлагается печатная рекламно-презентационная продукция, действует и развивается мобильное приложение, которое сегодня помогает ориентироваться тем, кто пользуется обновленной автомагистралью М6, а в ближайшее время оно пополнится информацией о привлекательных объектах вдоль других трасс и местных дорог. Для информирования гостей на границе области будут установлены таблички, сообщающие об окончании безвизовой территории.

– Каждый район, особенно те, что открываются для индивидуального посещения без виз, должен выработать свой план развития туризма и системно продвигать эту тему, – подчеркнул губернатор. – Важно понимать, что это фактор создания позитивного имиджа области и страны в целом, а также источник получения дохода.

На совещании обсудили ход подготовки к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2019», который пройдет в Сморгони, завершение переписи населения. Губернатор сделал поручения по завершению работ на автотрассе М6.