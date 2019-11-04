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Проект по реконструкции пункта пропуска «Каменный Лог-Мядининкай» завершат в 2022 году

05.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Проект по реконструкции пункта пропуска «Каменный Лог-Мядининкай» завершат в 2022 году

 Реализацию проекта международной технической помощи по реконструкции пункта пропуска «Каменный Лог — Мядининкай» на белорусско-литовской границе завершат в 2022 году, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

«Проект будет способствовать улучшению процесса пересечения границы за счет сокращения времени ожидания для транспорта и обеспечения безопасности людей, а также повышению транзитной привлекательности Беларуси. Его реализацию начали 1 августа 2019 года, а продолжительность составит 30 месяцев», — рассказали в ГТК.

Участок дороги между пунктами пропуска «Каменный Лог» и «Мядининкай» расширят путем увеличения количества полос движения в обоих направлениях. Также построят пешеходные дорожки. По итогам проекта основная транспортная инфраструктура будет улучшена. Кроме того, сотрудники таможенных органов Беларуси и Литвы пройдут тренинги для обмена опытом, координации требований к инфраструктуре, укрепления компетенций.

ГТК в сентябре 2016 года подтвердил свою готовность выступить партнером Дирекции пограничных пунктов пропуска при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы для реализации проекта по программе трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь» на 2014-2020 годы. Партнерское соглашение было подписано всеми бенефициарами 31 декабря 2018 года, а грантовый контракт — 14 мая 2019 года. Проект финансируется Европейским союзом.

https://www.belta.by

 
 
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 Реализацию проекта международной технической помощи по реконструкции пункта пропуска «Каменный Лог — Мядининкай» на белорусско-литовской границе завершат в 2022...
 
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