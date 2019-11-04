ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От финансов до сельского хозяйства: Александр Лукашенко в ОАЭ обсудил с вице-президентом перспективные проекты

05.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

От финансов до сельского хозяйства: Александр Лукашенко в ОАЭ обсудил с вице-президентом перспективные проекты

Продолжается визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. Глава белорусского государства 5 ноября встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Отмечен высокий уровень политического диалога между странами и регулярность контактов, интенсивно развивающееся сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Заявлено о готовности укреплять белорусско-эмиратское сотрудничество во всех областях.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована не только в развитии торговых отношений, но и в реализации совместных проектов и обмене опытом. На встрече, в частности, обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах. Один из них предусматривает создание в Минске с помощью эмиратской стороны Международного финансового центра. В настоящее время завершается разработка концепции реализации данного проекта.

Есть большой потенциал и в продолжении инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства. В этом плане обсуждается возможность создания совместных производств с последующей реализацией сельхозпродукции и продуктов питания. ОАЭ также интересен белорусский опыт развития сферы информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, речь шла о подготовке Объединенных Арабских Эмиратов к проведению Всемирной выставки «ЭКСПО-2020». И в частности, участии в ней белорусской стороны с тем, чтобы национальный павильон Беларуси был представлен в наилучшем формате и сработал с максимальной отдачей.

Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид продолжили общение в ходе официального обеда. По его завершении глава белорусского государства поблагодарил за гостеприимство и подарил картину под названием «Лошади» авторства белорусского художника Андрея Ситько. Еще один традиционный подарок — корзина с белорусскими мясными и молочными продуктами, сладостями.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. Глава белорусского государства 5 ноября встретился с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рядом с площадью Победы открылось мини-кафе с чешской сладостью - трдельниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ugg australia новая коллекция вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика