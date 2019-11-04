Далекая Индия. Стереотипы о стране – не преграда для путешествия

Источник материала: Аргументы и факты

Подготовка к поездке

– В Индию нас пригласил мой бывший муж, который работает там уже несколько месяцев. Нам с пятилетней дочкой Алисой было интересно побывать в экзотической стране, и мы согласились. Раньше я не интересовалась Индией, мало о ней знала и не думала, что когда-нибудь там окажусь. Перед отъездом возникло много страхов, связанных с безопасностью и здоровьем дочки.

Я застраховалась на все дни по полной программе, но волновалась по поводу дополнительных прививок. В страховке было указано: страховыми случаями не являются события, которые могли быть предотвращены заблаговременной вакцинацией. Мне хотелось обеспечить нам полную безопасность, но я боялась вводить ребенку дополнительные вакцины. Тем более, для въезда в Индию прививки не требуются. Меня успокаивало, что мы едем в столицу Кералы – самого развитого, благоустроенного и чистого штата Индии, и то, что найденный мной индийский календарь прививок для детей пятилетнего возраста, в целом, совпадает с нашим. Из обязательных прививок у Алисы уже были сделаны все.

Я готовилась к путешествию: смотрела видео о Керале, искала полезную информацию, учила английский язык и выписывала необходимые фразы. В поездку взяла с собой польско-английский разговорник.

Мы летели авиакомпанией Etihad Airways. Около шести часов занял путь из Минска в Абу-Даби, потом была короткая пересадка на рейс в Тривандрум. Во время пересадки мы встретили семью из России: супругов с пятилетней дочкой. Алиса сразу подружилась с девочкой, а я успокоилась, что не одна беру в Индию ребенка.

Город Тируванантапурам

Мы прилетели в город Тируванантапурам. Сокращенное название города в одних источниках указывается как Тривандрам, а в других – Тривандрум. Мне было интересно запомнить полное название: Thiruvananthapuram. Мы с дочкой всю поездку тренировались его произносить.

В Тривандруме общаются на языке малаялам. Говорят – а кажется, будто мило курлыкают. На английском разговаривают почти все, но мне было сложно понять индийцев. Алиса заметила: «Мама, когда ты общаешься на английском, то часто разводишь руками». А все потому, что меня сбивало с толку произношение многих местных жителей.



Фото из личного архива героини.

Вывески на улице встречались как на малаялам, так и на английском. В пляжном городке Ковалам попалась и на русском. Больше всего меня удивило, что на некоторых заборах, стенах и плакатах были изображены Ленин, Маркс, серп и молот. Так я узнала, что доминирующая партия в Керале – коммунистическая.

Впечатлений много: мы побывали в горах, покормили обезьян в джунглях, увидели озеро с крокодилами, посетили реабилитационный центр слонов, храм Падманабхасвами и другие прекрасные места.

Интересные факты

В Индии левостороннее движение. И мужчины, и женщины ездят на мотороллерах и мотоциклах. Всей семьей, с грудничками, без шлемов и сидя боком. На дорогах шумно: все сигналят. Во многих помещениях принято снимать обувь на входе, а на территории храмов – обязательно.

В аквапарках и бассейнах люди купаются в одежде. На второй день посещения аквапарка я добавила к купальнику и тунике леггинсы, и одна из сотрудниц подошла ко мне, пожала руку и искренне поблагодарила за это.

Во многих заведениях и домах не ставят стекло в некоторые окна – в Индии очень тепло. Во время нашего пребывания температура достигала 26-30 градусов.



Фото из личного архива героини.

Индийцы пьют воду из бутылок или общих стаканов, не прикасаясь к ним губами. Я тоже так делала. Едят, как правило, руками. Часто вместо тарелок используют банановые листья.

Разница во времени между Беларусью и Индией – два с половиной часа.

Еда

– Я понимала, что Алисе местная еда не понравится. Поэтому я варила то, что привезла из Беларуси: гречку, пшено, быстрозавариваемые каши. Готовила и борщ: все ингредиенты находила в магазине. Кстати, в штате Керала разрешено готовить и употреблять говядину, в отличие от большинства индийских штатов.

Папа Алисы возил нас по проверенным местам, рассчитанным на туристов. Мы посещали города Варкала и Ковалам, где были знакомые дочке блюда. В одном из ресторанов мы познакомились с русскоязычной девушкой, которая давно живет в Индии с семьей. В этом заведении можно было купить куриный бульон и привычную нам пищу. В других местах мы просили приготовить дочке еду без приправ и добавок. Индийцам сложно было понять этот кулинарный подход. Мы говорили: сварите, пожалуйста, простые макароны без чего-либо. Индийцы повторяли за нами, улыбались и головой вправо-влево качали. У них это движение означает что-то вроде: «Да-да, понятно». Совещались друг с другом, уходили, а затем возвращались с поваром и просили подтвердить заказ.

Я хотела попробовать как можно больше блюд индийской кухни. Из традиционных отведала паратху, досу, чапати, пури, самосы, сыр Панир, рис басмати с карри, чай «Масала», ладду из сухофруктов.

В Индии грязно?

– Я была наслышана об индийской антисанитарии. Мусор меня впечатлил в первый же день пребывания. Мы поехали на пляж, а там весь песок был засорен... Больше мы туда не ездили. Другие пляжи были чище, но нигде не было мусорок – они встречались только возле кафе. Когда я сидела на пляже в Коваламе, чуть выше на ступеньках за мной ели мороженое два индийца. Обе ложечки от мороженого пролетели прямо у меня над головой и упали на пляжный песок!



Фото из личного архива героини.

Во всех ресторанах я обращала внимание на чистоту и опрятность персонала. Индийцы стараются поддерживать чистоту: моют пол с большим количеством пены, убирают посуду, протирают столы на фудкорте, сжигают мусор. Но также я видела кафе, в которых были грязные стены и повара без перчаток. Да, наша санэпидемстанция позакрывала бы большинство заведений, но если в Индии сильно сосредотачиваться на гигиене, можно сойти с ума.

На что-то приходилось закрывать глаза. Ведь даже порядочные рестораны могли преподнести неприятный сюрприз. В одном из таких была вкусная, свежая еда, чистые скатерть и посуда. Мы сидели за столиком возле пляжа, метрах в десяти от ресторана. После ужина я пошла в туалетную комнату, которая располагалась внутри заведения. Спускалась в темноте по ступенькам, а под ногами стаи тараканов разбегались... Я утешала себя мыслью, что владельцам заведения самим неприятно делить пищу с тараканами и еда хранится в санитарных условиях.

Культура

– Нам с Алисой было интересно наблюдать за людьми, которые отличались от нас кожей, одеждой, языком. Многие хотели с нами поговорить, просили сфотографироваться.



Фото из личного архива героини.

Я приняла участие в празднике Наваратри. Перед этим ходила на уроки танцев со знакомой индианкой. Купила наряд в торговом центре – еле выбрала один, так как вся одежда красивая. Праздник Наваратри посвящен богине Шакти. Его суть – очищение от человеческих демонов.

Фото из личного архива героини.

Я была счастлива поучаствовать в таком мероприятии. Индийцы – народ позитивный. Перед Наваратри я пообщалась с девушками-индианками. Сначала они думали, что я стеснительная, но я объяснила: вовсе нет, просто по-английски плохо говорю! Тогда одна из девушек произнесла: «Язык – это ничто. Главное, то, что говорит твое сердце». У меня пошли мурашки по телу. Мне кажется, именно в Индии я должна была это услышать.

В этой стране обязательно нужно побывать. Она закаляет, дарит силу и гармонию. После возвращения в Минск я стала интересоваться Индией и узнавать о ней больше. Надеюсь, когда-нибудь вернусь туда снова.